Atropellado, muere estudiante de 11 años

Llorando desconsolados: así salieron algunos alumnos de la Parkland Middle School, en el Northeast, tras enterarse que uno de sus compañeros murió la tarde del viernes tras haber sido atropellado ese día por la mañana.La víctima -Jonathan Benko, de 11 años- cursaba el sexto año en Parkland Middle School.Los hechos se registraron en el Loop 375 a eso de las 10:27 am. Benko intentaba cruzar la autopista cuando fue impactado por una pickup Ford F150 color azul que circulaba rumbo al norte.El estudiante fue trasladado al Centro Médico Universitario (UMC), donde falleció horas después a consecuencia de sus lesiones.Jonathan había salido del plantel con varios amigos, aprovechando las manifestaciones anti-armas, y se dirigía a un parque.La autopista queda exactamente a espaldas de la escuela, ubicada en el 6045 Nova Way y solamente una barda de menos de un metro de alto separa los carriles que van al norte y al sur.Xavier De La Torre, superintendente de YISD comentó que el estudiante era parte de un grupo de entre 12 y 15 alumnos, quienes salieron del plantel aprovechando el día nacional de huelga escolar.“El 20 de abril es un día en Estados Unidos que los estudiantes usa para protestar. Este grupo de estudiantes aprovecharon la fecha para salir de la escuela e irse a un parque y cuando venían de regreso ocurrió la tragedia”, dijo De La Torre.Explicó que la escuela ya tenía prevista la huelga de alumnos y se les había ofrecido la oportunidad de que protestaran en el campo de futbol americano para poder vigilarlos.“Habíamos hablado con los estudiantes que si querían unirse a la huelga podían hacerlo pero en el área del campo porque es difícil para nosotros protegerlos fuera de las instalaciones”, señaló.De La Torre agregó que los alumnos que iban con la víctima al momento del accidente eran en su mayoría de octavo grado.‘NPor su parte Robert Gómez, vocero EPPD indicó que el conductor de la camioneta no enfrentará cargos por el accidente.“Los peatones nunca deben cruzar por medio de la autopista, para los conductores es muy difícil frenar o cambiar de carril por la velocidad que llevan los automóviles”, explicó Gómez.Señaló que es ilegal que los peatones crucen por las autopistas, ya que esto es peligroso para ellos y para los automovilistas.“Para eso tenemos lugares designados por donde los peatones pueden cruzar, las vías rápidas jamás serán seguras para los peatones”, enfatizó.El tramo carretero donde ocurrió el accidente, fue cerrado por la Unidad de Trafico de la Policía de El Paso (EPPD) aproximadamente cinco horas mientras se realizaba el peritaje correspondiente.Dos compañeros de Benko lo describieron como un niño alegre y lamentan que la vida de su compañero haya terminado de esa manera.“Era mi amigo, estábamos en el mismo grado y era muy alegre pero lo atropellaron”, dijo Sebastián Rivera intentando contener las lágrimas.Rivera relató que era parte del grupo que iba con Benko y aseguró que salieron de las instalaciones de la secundaria porque les dijeron que había personas armadas.“Nos habían dicho saliéramos de la escuela porque supuestamente había personas con pistolas y nos salimos”, comentó.El alumno agregó que el presenció el momento en que la camioneta impactó a su compañero y aseguró que su Benko se quedó atrás cuando intentaron cruzar la autopista.“Ya se habían ido casi todos y cuando íbamos a cruzar creo que alguien lo empujó y ahí fue cuando lo atropelló el carro”, indicó Rivera.Luis Hermida, también alumno de sexto grado, comentó que al igual que Benko, él salió de clases para protestar pero él sí se fue al campo de futbol.“Yo también me salí de clase para protestar contra las armas, pero yo me fui al campo y nomás vi que él se fue más para afuera”, comentó.Hermida mencionó que extrañará a su amigo, ya que lo conoció desde el primer día clases y lo consideraba un buen niño que siempre sonreía.El superintendente agregó que las actividades extracurriculares de todo el fin de semana fueron canceladas por el accidente.Personal de UMC dio a conocer que recaudarán fondos para ayudar a la familia de Benko con los gastos funerarios, ya que la madre del menor es enfermera del hospital.“Todos aquí en UMC tenemos el corazón roto por la pérdida del hijo de uno de nosotros y más alguien tan joven como Jonathan”, dijo Jacob Cintron, presidente de UMC.Cintron agregó que se imaginan los difíciles momentos que debe estar pasando la familia de Benko, por eso decidieron apoyarlos.“(La madre de Benko) es parte de nuestra familia y nuestro apoyo y oraciones están con ella y su familia”, señaló.Si usted gusta apoyar a la familia con una donación puede hacerlo en http://www.umcfoundationelpaso.org/jonathanbenkomemorialfund

