Suman sus voces vs la violencia armada

Estudiantes de los diferentes distrito escolares en el Condado de El Paso salieron de las aulas con mensajes y pancartas esta mañana para protestar en contra de la violencia armada en los planteles.Al conmemorarse el 19 aniversario del incidente que marcó un antes y un después en los tiroteos fatales en centros educativos, los paseños alzaron su voz y marcharon para decir “¡Ya basta!”.Las protestas del ‘National School Walk Out’ se realizaron en todo el país, a las 11 am de los diferentes husos horarios.A la masacre ocurrida en 1999 en Columbine, Colorado –y que dejó 15 muertos y 24 heridos– se le suman ataques, como el ocurrido en 2012 en la escuela Sandy Hook –de Newton, Connecticut– y el ocurrido el 14 de febrero de este año en la Stone Douglas HS, de Parkland, Florida.“Este tipo de marchas son muy importantes, ya que estamos dando nuestra propia opinión de cómo nos sentimos al respecto de los incidentes que están pasando”, expresó Sheccid Ramírez, estudiante de Ysleta High School.“Queremos más seguridad para nuestro cuidado y nuestros estudios”, agregó.En El Paso, estudiantes del Distrito Independiente Escolar de Ysleta, (YISD) –incluyendo Valle Verde Early College, Ysleta y Parkland HS– protestaron y pidieron por la paz en las aulas.La mayoría de las marchas –incluyendo todas las del Distrito Escolar de El Paso, EPISD– se realizaron dentro de los terrenos de los diferentes campus.En Estados Unidos se han registrado más de 40 atentados de ‘tiradores activos’ en escuelas desde el año 2000, según información del FBI.En el tiroteo de Parkland, Florida, 17 personas perdieron la vida debido a disparos de un rifle semi-automático, mejor conocido como AR-15, en hechos ocurridos el 14 de febrero.De acuerdo con una investigación realizada por ‘Everytown for Gun Safety’, un movimiento nacional para acabar con la violencia de armas en las escuelas, en lo que va del año 2018, han habido 18 atentados mortales similares.La cifra ha sido cuestionada, ya que se incluye accidentes como el suicidio de un hombre el 20 de enero, o los disparos de un individuo en el estacionamiento de una escuela, incidente que pasó por la noche cuando ya no había otras personas en el lugar.

