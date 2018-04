Intentan evitar segundo juicio vs ex administradores de EPISD

La defensa legal de los cinco ex administradores del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), acusados de fraude, intentan evitar un segundo juicio en contra de sus clientes.Aseguran que durante el primer juicio contra John Tanner, ex director de la preparatoria Austin High School, los ex subdirectores Mark Tegmeyer, Diane Thomas y Nancy Love y el ex superintendente asistente James Anderson la Fiscalía no siguió el protocolo al presentar evidencias.“Entregamos una petición al juez (David Briones) para retirar los cargos contra nuestros clientes por la mala conducta de la Fiscalía que nos valió para que el año pasado se anulara el juicio y le estamos pidiendo al juez que les permita llevarnos a juicio nuevamente”, dijo Liz Rogers, abogada de Tanner.Los abogados hacen referencia a que durante el juicio contra los ex administradores en 2017, los fiscales Debra Kanof, Robert Almonte y Rifan Newas entregaron documentos de último segundo que pretendían usar como evidencia.“Creemos el comportamiento del gobierno fue tan vergonzoso que no debería haber la posibilidad de otro juicio porque sería doble enjuiciamiento, pero eso ya depende del juez”, explicó Rogers.Rogers señaló que desde antes de que iniciara el primer juicio los cinco abogados defensores habían solicitado a la corte que el proceso a sus clientes no se realizara en El Paso, ya que no lo consideran justo.“Este caso es muy conocido en El Paso, cualquier persona que sirva como jurado ya tiene conocimiento sobre este caso y no es justo que personas que ya vieron todo lo que dicen los medios sean los mismos que juzguen a nuestros clientes”, comentó Rogers.La abogada dijo que lamentablemente para ellos, la corte no les concedió mover el juicio en esa ocasión y duda que lo vayan a permitir en caso que haya un segundo juicio.Otra de las peticiones que tuvo la defensa fue que el caso fuera regresado a la corte de Kathleen Cardone, quien en abril de 2016 había sido asignada como la juez del caso sería la juez del caso pero en mayo del mismo año se decidió que fuera Briones quien se hiciera cargo.“La juez original era la juez Cardone, pero el gobierno hizo una solicitud sellada pidiendo el cambió de juez y a nosotros (la defensa) no nos avisaron, no fuimos parte de ese proceso”, relató Rogers.Pero la Fiscalía mencionó que este cambio se realizó debido a que fue el juez Briones quien llevó los casos de Lorenzo García, ex superintendente de EPISD Y de Mirna Gamboa, ex directora de escuelas prioritarias del distrito.En junio del 2012 García se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude postal, así como también de estafar a EPISD con la obtención de un contrato de 450 mil dólares de manera ilícita y fue condenado a tres años y medio de prisión.Mientras que en enero de 2015 Gamboa se declaró culpable de fraude por manipular las calificaciones de estudiantes y fue sentenciada a cinco años de libertad condicional, además de una multa de 5 mil dólares.Por ultimo Rogers comentó que a mediados de junio el juez programó una audiencia, en donde los abogados defensores intentaran convencer a Briones sobre el mal trabajo de la Fiscalía al esconderles evidencia que sería usada durante el juicio.“Esperamos poder demostrar que no tiene ningún caso hacer otro juicio porque el gobierno actuó mal y en esta audiencia sabremos que pasara con nuestros clientes, pero confiamos que se hará lo correcto”, enfatizó.Desde diciembre del 2010 el FBI comenzó a investigar a varias escuelas de EPISD ya que se sospechaba que manipulaban los resultados del examen Estatal conocido como ‘TAKS’ evitando que estudiantes con bajas calificaciones o con “problemas de inglés” tomaran dicha prueba con la única finalidad de asegurar fondos federales.Anderson, Tanner y Tegmeyer enfrentan un cargo por conspiración para defraudar al Gobierno federal, un cargo de conspiración para cometer fraude y uno más por fraude. Por estos delitos cada uno podría pasar hasta 20 años en prisión.Por otro lado Tanner, Tegmeyer, Thomas y Love cuentan con un cargo por tomar represalias contra testigos del caso, lo que conlleva una posible condena de hasta 10 años de cárcel.Love tiene un cargo extra por mentir ante una corte federal lo que conlleva una sentencia de cinco años tras las rejas.En junio de 2017 fueron llevados a juicio, pero tras 13 días de evidencias y testimonios el juez Briones anuló el juicio debido a que la Fiscalía estaba agregando evidencias de última hora.