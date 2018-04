'Alteraron pruebas de sangre de DWI'

Un grupo de abogados lanzó fuertes acusaciones contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).Los juristas aseguran tener pruebas de cómo una ahora ex empleada de la dependencia alteró los resultados de exámenes de sangre en al menos 22 casos de conductores detenidos en El Paso por conducir en estado de ebriedad (DWI), en hechos ocurridos hace varios años.Brent Mayr, abogado de defensa criminal indicó que tan sólo en El Paso se detienen anualmente alrededor de 3 mil conductores por DWI, quienes terminan en prisión o llegan a un acuerdo con el Gobierno de Texas tras recibir resultados toxicológicos.“Esos exámenes tienen un papel muy importante porque influyen en la decisión de una persona para declararse culpable o no. A veces la persona está segura que su nivel de alcohol no eran ese pero al ver los resultados termina declarándose culpable porque cree que es lo mejor”, dijo Mayr.Según Mayr, sus investigaciones comenzaron a finales de 2015 cuando uno de sus clientes no estaba conforme con los resultados que DPS le había dado y pidió revisión por un experto.“Entre 2015 y 2016 vimos que DPS tenía un grave problema; hacían ‘dry-labbing’, es decir el laboratorio entregaba resultados de exámenes que nunca se hicieron. Básicamente son resultados falsos, porque la información era manipulada para que pareciera que se hizo el examen cuando no fue así”, explicó el abogado.Mayr recopiló información que muestra que por lo menos los resultados de 22 personas que fueron sometidas a un examen de sangre en 2014 fueron alterados por la analista Ana Lilia Romero, quien sólo copiaba los datos de exámenes previos y la ponía en los supuestos nuevos resultados.“Descubrimos que los resultados de exámenes que se hicieron en febrero eran exactamente los mismos que los de marzo y eso es científicamente imposible”, enfatizó el abogado.El Diario de El Paso de El Paso contactó a DPS. Su personal de comunicaciones sólo se limitó a decir que realizan investigaciones internas respecto al caso.“Hasta el momento el departamento no recibió ninguna queja sobre la empleada [Romero], pero estamos realizando una revisión interna de los hechos”, dijeron en un breve mensaje.Por último, DPS comentó que Romero renunció en mayo de 2014.La versión del abogado fue apoyada por Amanda Culbertson, toxicóloga forense, quien comentó que durante el proceso para determinar la cantidad de alcohol en la sangre se usa un número pequeño de componentes los cuales resultan imposibles de repetirse.“En estos casos encontramos que los resultados de los primeros exámenes y los que se hicieron después eran idénticos y eso nunca podría haber pasado en un examen legítimo” expresó Culbertson.Manifestó que la única manera de que estos resultados hayan salido de esa manera, es porque alguien los alteró.“Son siete dígitos que nunca volverás a ver en ese mismo orden en ningún otro resultado, en ningún otro caso a menos que alguien haya manipulado la información”, resaltó Culbertson.Mayr manifestó que debido a las malas prácticas de esta empleada de DPS que estuvo como analista del laboratorio por alrededor de 9 años, cientos de personas han sido condenadas de manera injusta.“Estas personas se declararon culpables por resultados falsos y fueron a la cárcel o hicieron un acuerdo con el gobierno y ahora tienen libertad condicional por culpa de resultados falsos”, dijo.El abogado cree que existen más personas afectadas, ya que estas 22 personas son sólo una porción de los cientos que se examinaron del año 2014.“Solo hemos visto una porción de casos y nos encontramos con estos actos atroces que ocurrieron en el laboratorio. Esto sólo es la punta del iceberg”, reiteró Mayr.El grupo de abogados considera que DPS sabía de la alteración de exámenes y no dijo nada, ya que los resultados son revisados por varias personas antes de ser entregados.“DPS tiene dos posibles problemas. Uno, revisaron los exámenes y no vieron nada, lo cual es preocupante o existe la posibilidad que sepan lo que ocurre y lo estén encubriendo”, señaló Mayr.Los juristas decidieron llevar su queja ante la Comisión de Ciencias Forenses de Texas para que se revise el caso.“Hicimos un reporte con la Comisión de Ciencias Forenses de Texas, porque son la agencia encargada de certificar los laboratorios de crímenes. Estamos esperando que ellos lleguen a la conclusión que nosotros llegamos y nos apoyen”, comentó.Esta no sería la primera ocasión en la que un laboratorio de DPS en Texas se ve involucrado en caso de alteración de resultados. En 2012 un analista de Houston fue sorprendido modificando resultados en exámenes de drogas.“El analista estaba haciendo básicamente lo mismo pero con drogas. Él tenía que determinar si había cocaína o mariguana y se descubrió que los resultados que entregaba eran falsos”, indicó Mayr.Los Rangers de Texas se involucraron en la investigación y cientos de convicciones fueron revocadas.“Pedimos la colaboración de los Rangers de Texas en nuestro caso, pero aun no recibimos una respuesta formal”, mencionó.Mayr señaló que se planea entablar una demanda contra DPS y no contra el Condado de El Paso, ya que ellos tampoco estaban enterados de lo que ocurría.“Me reuní con Jaime Esparza [fiscal del Distrito] y está preocupado y creo que él quiere que las cosas se hagan bien y va a empezar ayudando a estas personas que fueron convictas equivocadamente”, comentó.Agregó que la analista Romero pudo haber sido demandada por manipulación de documentos oficiales, pero como los casos datan de 2014 el delito ya no se persigue.“El delito de manipulación expira a los tres años, pero nos iremos por el lado civil porque creemos que claramente los derechos civiles de estas personas fueron violados”, dijo Mayr.