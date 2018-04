Filadelfia— A varios kilómetros de la superficie de la Tierra, los pasajeros asieron las manos de desconocidos, rezaron juntos y se prepararon para morir.Apenas unos momentos antes, esa mañana del martes, mientras su vuelo de Southwest Airlines ascendía más de nueve kilómetros al comenzar su recorrido de Nueva York hacia Dallas, jugaban Sudoku, se ponían al día con las lecturas de la Iglesia y disfrutaban películas divertidas. Eran casi las 11 de la mañana; en solo 20 minutos de las cuatro horas esperadas de vuelo, ya habían atravesado las nubes y esperaban a que los sobrecargos distribuyeran bebidas.Entonces, un estruendo ensordecedor convirtió el vuelo 1380 en una escena de caos y terror para los 144 pasajeros y cinco miembros de la tripulación que se encontraban a bordo.Sin ninguna advertencia aparente, el motor izquierdo de la aeronave explotó: se había roto una de las aspas del ventilador. Varias partículas de metal expulsadas rompieron una ventanilla y el vacío creado succionó a una pasajera de la fila 14, cuya cabeza quedó en el exterior. Se liberaron las máscaras de oxígeno y la aeronave se precipitó cientos de metros en un minuto.Durante los siguientes 20 minutos, por la cabina despresurizada corrieron ráfagas de viento que levantaban escombros; el ambiente era de pánico y se escuchaban oraciones. La piloto cambió la trayectoria de la aeronave hacia Filadelfia para realizar un aterrizaje de emergencia.“Tomé la mano de mi esposa y empecé a orar: ‘Jesús mío, envía a tus ángeles. Sálvanos'”, comentó Timothy C. Bourman, un pastor de 36 años que vive en Queens y se dirigía a un retiro en San Antonio. “Creí que era el fin”.En la cabina de controles, Tammie Jo Shults, pilota veterana de la Marina, operaba el avión con un motor y, según el relato que más tarde compartió un pasajero, parecía tener “nervios de acero”.Shults recibió buen adiestramiento para manejar tensiones dentro de la cabina. Fue una de las primeras mujeres que se convirtieron en pilotos; voló el Hornet F/A-18 supersónico para la Marina, en una época en que las mujeres todavía no podían ir a combate y abandonó el servicio activo en 1993. Shults conservó la calma cuando se comunicó por radio con los controladores aéreos de Filadelfia para planear su descenso. Les informó que había pasajeros lesionados en el vuelo, por lo que sería necesario tener servicios médicos de emergencia en tierra.“¿Su avión está físicamente en llamas?”, preguntó uno de los controladores a Shults, según se escucha en las grabaciones de LiveATC.“No, no está en llamas, pero le falta una parte”, respondió. “Me informaron que hay un boquete y que alguien salió por él”.La mañana del martes había comenzado de la manera más normal.El Boeing 737, que despegó del aeropuerto de LaGuardia, pasó una inspección el domingo por la noche, aunque los investigadores declararon el miércoles que lo más probable es que la causa de la explosión haya sido fatiga del metal en un aspa del motor.Entre los pasajeros había neoyorquinos que se dirigían a San Antonio o Dallas para asistir a una junta o una conferencia sobre tecnología. Había personas de Texas y Nuevo México que regresaban a casa tras una mágica primera visita a la ciudad de Nueva York, una conferencia sobre educación en el centro de Manhattan o un viaje para visitar a familiares.Esa mañana en el aeropuerto, bromearon acerca del costo del equipaje documentado, se tomaron selfies en el avión e incluso se originó una pelea entre pasajeros sobre quién debía abordar primero. Otro día normal de transporte aéreo en Estados Unidos.Sin embargo, a las 11:10 a. m., cuando el vuelo comenzó a descender hacia Filadelfia, esos mismos pasajeros batallaban para ponerse las máscaras de oxígeno e intentaban pagar acceso a Internet para poder enviar un último mensaje a sus hijos y familiares. Marty Martinez, de 29 años, originario de Dallas, sostenía una máscara de oxígeno amarilla sobre su cara mientras transmitía en vivo el descenso por Facebook. “¡Al parecer vamos a caer!”, escribió.Bourman dijo que no supo cómo utilizar la máscara y decidió que no le ayudaría en absoluto si el avión se estrellaba. Así que desistió, se sentó y comenzó a orar; mientras tanto su esposa, Amanda, logró conectar su teléfono a la red del avión. Le enviaron un texto al padre de Bourman para avisarle qué había pasado y pedirle que pasara un mensaje a las tres hijas de la pareja, de 6, 4 y 2 años de edad:Reza.Estalló motor del avión.Intentaremos aterrizar.Diles a las niñas que las amamos y que Jesús siempre está con ellas.Al otro lado de la ventanilla quebrada, Sheri Sears, de 43 años, pensaba en su hija de 11 años, Tyley. El padre de Sears murió cuando ella tenía siete años, así que no dejaba de pensar: “Yo tampoco voy a estar con mi hija”.Sears dijo que pronunció una breve oración para pedir misericordia: “Si es tu voluntad, Dios mío, por favor llévame rápido. No permitas que sufra”.Su amigo y compañero de viaje, Tim McGinty, intentó calmar a su esposa y a Sears diciéndoles que todo estaría bien, y les pidió que ajustaran sus cinturones. Después se apresuró a ayudar a jalar hacia el interior del avión a la pasajera lesionada, Jennifer Riordan.Riordan estaba inconsciente y sangraba; McGinty y otro pasajero, un bombero del norte de Dallas, la recostaron en una fila de asientos. Una enfermera retirada y los sobrecargos se apresuraron a ayudar a McGinty a aplicar resucitación hasta que llegaron a Filadelfia, pero no sirvió de nada.Riordan, de 43 años, originaria de Albuquerque, Nuevo México, ejecutiva de Wells Fargo y madre de dos hijos, fue declarada muerta en el hospital; los forenses describieron la causa de muerte como un traumatismo craneoencefálico debido a un fuerte golpe que también afectó su cuello y torso.Desde el lado derecho del avión, encima del ala, Jim Demetros, de 55 años, observaba a los sobrecargos recorrer el pasillo, con equipo portátil de oxígeno, para verificar que los pasajeros, entre los que había varios niños, estuvieran asegurados.Demetros relató que, cuando se aproximaban al Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el avión comenzó a vibrar cuando dio un giro ligero. Unos dos minutos antes de aterrizar, el teléfono de Matt Tranchin tuvo recepción, así que llamó a su esposa y le informó que estaban a punto de aterrizar. Calculó que sus probabilidades de sobrevivir eran 50-50.A través del sistema de altoparlantes, la tripulación repetía a los pasajeros que debían inclinarse y cubrir su cabeza. Sears asió la mano de su amiga, que estaba en el asiento de al lado; se preguntaba: “¿Se detendrá? ¿Se estrellará? ¿Explotará?”.Aterrizó.Aterrizó delicadamente alrededor de las 11:20; entre exclamaciones y aplausos, los pasajeros sacaron sus teléfonos celulares y comenzaron a enviar textos y llamar a sus familiares para avisar que estaban bien.La cabina se sumió en un profundo silencio cuando los servicios médicos abordaron y sacaron a Riordan en una camilla; los sobrecargos atendieron a otros siete pasajeros que sufrieron lesiones menos graves. Hablaron con la capitán y la tripulación y salieron del avión para dialogar con los investigadores. La historia del vuelo 1380 saturaba las pantallas de televisión por todo el aeropuerto mientras los pasajeros esperaban otros vuelos para ir a casa. La situación resultaba irreal.“De verdad estuvimos en ese avión”, dijo Sears. “Es increíble que hayamos salido con vida”.