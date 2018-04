Llevan a Tribunal del Pueblo a ICE

Organizaciones en defensa de la comunidad migrante llevan a cabo “tribunales” a nivel nacional en donde denuncian las acciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el trato de esta comunidad en los centros de detención.Localmente el Comité de Solidaridad al Migrante Detenido (DMSC), en colaboración con el Instituto Fronterizo Esperanza (HOPE), las Red de Vigilancia de Detención, Mexicanos en Exilio y el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, presentarán testimonios de personas, familias y veteranos que fueron afectados por las prácticas de estas agencias federales migratorias.Bajo la idea de “ICE en Juicio Tribunal del Pueblo”, estas organizaciones exigirán una mayor rendición de cuentas en cuanto al trato de migrantes detenidos y la creciente represalia en contra de activistas que denuncian estos actos.“Nosotros vemos que los abusos y los problemas que hay con ICE y su sistema de detención y expulsión generan impunidad, los abusos que nosotros vemos no son castigados, no vemos que ICE este dispuesto a cambiar y por eso los cambios tienen que venir del pueblo”, dijo Alan Dicker, representante de DMSC.La audiencia será hoy, 21 de abril, en el Café Mayapán, ubicado en la 2000 Texas. Anteriormente al evento, en la Plaza Cervantina en Ciudad Juárez, se recopilaron testimonios de personas que fueron detenidos, deportados y actualmente viven una situación complicada en México.“Estas acciones tienen efecto en ambos lados de la frontera, en los otros eventos a lo largo del país los están realizado a las afueras de los centro de detención, en nuestra comunidad se afectan todos los aspectos de la vida de la frontera y por eso fue importante para nosotros tener un evento también en Ciudad Juárez”, agregó.Oscar Alvarado, padre de familia, ingreso a los Estados Unidos cuando tenia dos años, fue estudiante de la preparatoria Austin y en el 2007 fue deportado a Ciudad Juárez. En el año 2015 presenció el asesinato de su tío y buscó asilo en El Paso a través del puente internacional.Alvarado fue enviado al centro de detención de ICE en donde permaneció por 16 meses, tiempo en el cual asegura que vivió en carne propia las condiciones deplorables de estas instalaciones y abusos hacia los detenidos, incluyendo su tiempo en detención solitaria que lo afectó no sólo físicamente sino mentalmente.“Le doy muchas gracias a todos los que están peleando por los derechos de nosotros y los que aún están encerrados que no tienen voz para ser escuchados. Yo soy un poquito la voz de mucha gente que le gustaría estar aquí libre”, dijo Alvarado, quien ahora vive con su familia en Ciudad Juárez, ya que nunca podrá regresar a los Estados Unidos de manera documentada por los cargos que fueron puestos sobre él.Ileana Núñez, madre de familia y representante de la organización “Dreamer Moms” que esta conformada por madres deportadas que tienen hijos ciudadanos americanos, presentó testimonios de madres mexicanas que fueron separadas de sus familias y las realidades que hoy viven.“Si estas historias no impactan a un juez migratorio, entonces no son jueces con sentido social”, dijo Núñez quien aún cuenta con hijas en los Estados Unidos que no puede visitar en persona. “Desde que fui deportada no las he visto, mi deportación fue un proceso injusto, yo tenía mi permiso de trabajo y estudiaba y aún así me pidieron que abandonara el país”, contó.Iván Ocón, representante de la Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados en Ciudad Juárez, sirvió siete años en el ejercito de los Estados Unidos, luego fue desplegado a servir en Iraq bajo el operativo ‘Libertad Iraquí’. Cuando regresó fue dado de alta bajo condiciones honorables.En el 2006 fue arrestado por no declarar en contra de un familiar que poseía una arma sin autorización, obteniendo cargos y debido a su estatus migratorio fue detenido por ICE y luchó por 10 meses para no ser deportado, al final perdió su caso y ahora se encuentra en Ciudad Juárez ayudando a otros veteranos que están pasando por casos similares.“A uno solo lo ven como un mexicano que cometió un crimen, ya no como soldado y ya no lo quieren aquí, ni gracias por su servicio y sólo lo echan. Hay muchas injusticias allá dentro (en centros de detención) porque yo pasaba por muchas, los guardias se aprovechan de la gente, te tratan como animales”, concluyó Ocón.Estos testimonios serán presentados en su totalidad durante el ‘Juicio contra ICE Tribunal del Pueblo’, a partir de las 4:00 de la tarde en el Café Mayapán.