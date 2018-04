Amaga Trump a gobernador de California por Guardia Nacional

Washington— El presidente Donald Trump ha amenazado con suspender un acuerdo tentativo entre el estado de California y funcionarios federales para movilizar al personal de la Guardia Nacional y enviarlos a la frontera con México, declarando mediante tuiteo el jueves que su administración no pagará por el despliegue.El gobernador Jerry Brown, un demócrata, anunció el miércoles por la noche que su estado había llegado a un acuerdo con el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional para unirse al plan del presidente para un refuerzo militar de la Patrulla Fronteriza con la condición de que las tropas de California se abstengan de tareas que hagan cumplir las leyes de Inmigración. Brown dijo que enviaría hasta 400 personas para concentrarse en luchar contra el narcotráfico y las pandillas.El anuncio de Brown pareció resolver varios días de posturas entre Trump y el hombre del que se burla como ‘Gobernador Halo de Luna’ (Governor Moonbeam), pero el último tuit del presidente indicó que no estaba dispuesto a dejar la disputa. Trump elogió a Brown la semana pasada cuando el gobernador acordó inicialmente desplegar personal.“El gobernador Jerry Brown anunció que desplegará ‘hasta 400 tropas de la Guardia Nacional’ para no hacer nada”, escribió el jueves el presidente. “La tasa de criminalidad en California es lo suficientemente alta, y el Gobierno federal no pagará por la farsa del gobernador Brown. Necesitamos seguridad y acción en la frontera, ¡no palabras!”.No hubo comentarios inmediatos de la oficina de Brown en Sacramento.El tuit también pareció socavar una declaración de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, quien agradeció a Brown la noche del miércoles luego de que su oficina anunciara el acuerdo con funcionarios federales.“Acabo de hablar w @JerryBrownGov sobre la implementación de @USNationalGuard en California”, decía el tuit de Nielsen. “Se están trabajando en los detalles finales, pero esperamos el apoyo. ¡Gracias, Gobernador Brown!”.La orden emitida por Brown el miércoles prohíbe a las tropas de la Guardia de California ayudar al Gobierno federal con la aplicación de la ley de Inmigración, una restricción sobre la cual los gobernadores republicanos de Texas, Nuevo México y Arizona no insistieron.Los legisladores de California han declarado que su estado es un ‘santuario’ de la campaña de inmigración de la administración Trump, y la Policía y los funcionarios públicos del estado tienen instrucciones de evitar el contacto con los agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.La movilización de Brown previó un rol similar para la Guardia Nacional, y en declaraciones a periodistas el martes, el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y dos funcionarios del Pentágono no hicieron alguna indicación de que rechazarían un rol limitado para las tropas en California.

