¿Se llevó la grúa su auto por deber infracciones o participar en un accidente? Desde esta semana el traslado al corralón aumentó de precio.Por una decisión del Cabildo, el costo de los servicios de remolque realizados por las nueve compañías acreditadas por la Ciudad aumentó de 85.46 dólares a $100, pero aseguran las prestadoras de servicios que éste tan sólo es un paso adelante pero no una solución permanente.Leo Manríquez, propietario de grúas Kamel, estuvo presente durante la junta municipal en donde se decidió el aumento. Explicó que aun así la cantidad de costos de operación continúan creciendo y la ganancia generada por el remolque de un vehículo es casi nula.“Tenemos varios gastos como el pago de las grúas, el mantenimiento, combustible y los seguros que son gastos tremendos. La Ciudad nos requiere que tengamos seguros para los empleados y los vehículos”, dijo Manríquez, que opera en la zona central de la ciudad.Bajo el contrato actual que mantienen con la municipalidad, deben de cumplir con requisitos estrictos de calidad.“Esto es sólo un comienzo porque queremos llegar a lo que cobran en ciudades más chicas como Amarillo, Odessa y Lubbock, ellos ganan mucho más”, explicó Manríquez.Entre las nueve compañías bajo contrato con el Ayuntamiento, se levantan alrededor de mil 200 vehículos al mes. Pero de este número, las nueve grúas deben de dividirse el trabajo mediante rotaciones. “A veces sólo nos llega una llamada al día”, lamentó.La cifra ideal para Manríquez sería de $125 por remolque, una cantidad que les generaría algo de ganancia al momento de substraer todos los costos operativos y requisitos.El Departamento de Planificación e Investigación, en conjunto con la Policía de El Paso, realizó una vez más un estudio para determinar este nuevo índice de precios al consumidor (CPI). Ya que anteriormente en abril del 2017, estas compañías obtuvieron un aumento de 81 dólares a $85.46.“Mediante este estudio determinamos que en promedio a estas compañías les cuesta $76.97 levantar un vehículo, con el cobro de $85.46 solo estaban ganando $8.49 por trabajo”, dijo Zina Silva, jefa asistente de EPPD.El municipio esta trabajando con tan solo 9 de las 77 compañías de remolque que existen en la ciudad, debido a que cada una debe solicitar contrato municipal.Esta enmienda a la ordenanza del titulo 12, capitulo 12.54, sección 12.54.020, no solo hará que cambie el costo del servicio, sino que compañías tendrán que volver a solicitar este contrato.A comparación a las tarifas de otras ciudades en Texas, el estudio determinó que la ciudad de El Paso es de las más bajas en cuanto a este servicio. En Austin se cobra alrededor de $150, en Dallas $121, en Houston $167 y en San Antonio $177. En promedio el costo de una grúa en Texas es de $138 dólares por vehículo.“Entendemos que la comunidad en la frontera no tiene ese tipo de dinero para andar pagando grúas y hay varias compañías que cobran menos, pero por lo regular la mitad no tienen seguros o licencias del estado, todos nos choferes si tienen esos requisitos y hay rendición de cuentas”, concluyó Manríquez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.