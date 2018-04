Se une Giuliani a indagatoria sobre rusos

Nueva York— El ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, un ex fiscal combativo y antiguo aliado del presidente Donald Trump, le dijo al diario The Washington Post el jueves que se unió al equipo legal del presidente que se ocupa de la investigación de la defensa especial en curso.“Lo estoy haciendo porque espero que podamos negociar el fin de esto por el bien del país y porque tengo gran aprecio por el presidente y por Bob Mueller”, dijo Giuliani en entrevista.Giuliani, quien se une a un equipo legal que ha luchado por reclutar nuevos miembros para sus filas, dijo que ha hablado con Trump durante semanas acerca de unirse al grupo de asesores legales.Agregó que trabajaría junto con los actuales abogados de Trump, Jay Sekulow y Ty Cobb, quienes se enfocan en la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. También dijo que pronto se despidió de su bufete de abogados, Greenberg Traurig.Giuliani dijo que formalizó su decisión en los últimos días, incluyendo una cena de la semana pasada en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida.Giuliani y Trump hablaron el jueves sobre la estrategia legal para avanzar, junto con Sekulow, a quien Giuliani describió como un ‘buen amigo’. Agregó que él y Cobb hablaron el miércoles.Giuliani no quiso decir si Trump tomó una decisión final sobre si aceptará una entrevista con Mueller y sus investigadores. Trump ha estado reflexionando durante semanas sobre si hacerlo o no, pasando de querer reunirse con Mueller a alejarse de la idea, especialmente después de que el hogar y las oficinas de su abogado personal, Michael Cohen, fueron cateadas este mes.“Es demasiado pronto para decirlo”, dijo Giuliani acerca de si es probable una entrevista con Mueller.Giuliani también se negó a discutir si el vicefiscal general Rod Rosenstein, que ha sido criticado por los conservadores y supervisa la investigación de Rusia, podría ser despedido por el presidente en las próximas semanas.“No estoy involucrado en nada sobre esos temas. Mi consejo sobre Mueller ha sido el siguiente: se le debe permitir hacer su trabajo, tiene derecho a hacer su trabajo”, afirmó.The Daily Beast informó el jueves pasado que Giuliani estaba en conversaciones con Trump sobre unirse al equipo legal.Giuliani dijo que pasaría una “gran cantidad de tiempo” en Washington trabajando con Trump, pero que continuaría viviendo en Nueva York.Trump consideró a Giuliani como fiscal general y ha dicho en las últimas semanas que necesita un abogado con sede en Nueva York. Muchos de los principales abogados de “cuello blanco”, como Theodore Olson, han rechazado las súplicas de Trump.Se sabe que Trump es un cliente difícil que no escucha los consejos de sus abogados, de acuerdo con profesionales que conocen su conducta.

