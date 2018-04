Avalan crecimiento de EPCC Campus Río Grande

El campus Río Grande del Colegio Comunitario de El Paso (EPCC) busca crecer su presencia en la zona centro con la construcción de un nuevo edificio especializado para los estudios del Cuidado de la Salud.Para lograr esta inversión primeramente tuvieron que acudir a ayuntamiento a solicitar un cambio de designación de zonas, ya que este espacio tan limitado sobre las calles de Oregon y Rio Grande, existieron diversos tipos de edificios a lo largo de los años.“Tenemos una propuesta de un edificio grande y tenemos que maximizar el espacio, en este campus es donde enteramos a técnicos de la salud, enfermeros y técnicos de emergencias médicas, va a tener tecnología de simulación y laboratorios enfocados en la salud”, dijo David Rawlings, director de proyecto de ECM International Inc.Rawlings enfatizó que este espacio proporcionará más espacios académicos que son altamente necesitados en esta área central, así como un estacionamiento que agregaría 300 estacionamientos adicionales a los 100 espacios existentes.La construcción en si no comenzará hasta que termine el semestre de verano para no obstruir a los estudiantes que actualmente están en clases. El costo de esta inversión será de aproximadamente 25 millones de dólares.El cambio de zonificación también tuvo efecto sobre una discusión de casi dos décadas, ya que sobre la calle Oregon y Montana existió en los años 70 un hogar estilo ‘Queen Anne’ que fue demolido aproximadamente a finales de los años 90 para hacer espacio para un estacionamiento.Aún cuando la vivienda fue destruida, el terreno mantenía su designación histórica y por consecuencia impedía la continuación de esta obra. “Esta decisión removió la designación histórica formalmente”, agregó Rawlings.La obra también se encuentra en la cercanía de las vías del tranvía, situación que obligará a las constructoras a operar sobre la calle El Paso para así no llegar a dañar los rieles o en cuando llegue a operar el circuito, que la construcción no obstruya el flujo de los carros del tranvía.Otra situación que requirió de mediación fueron las quejas por parte del Comité de Vecinos de Sunset Hights, quienes protestaron la construcción de este edificio ya que la altura propuesta del inmueble representaría una inconveniencia visual.“En la primera versión del diseño que propusimos la arquitectura se veía muy moderna y no cuadraba con el resto de los edificios de la zona. Ellos expresaron su inconformidad y comenzamos un dialogo, los invitamos a la juntas y utilizamos fondos adicionales para rediseñar el proyecto, estoy satisfecho con los resultados”, concluyó.

