Por embotellamiento mueven carriles de Ready Lane

Debido al estancamiento continuo de vehículo en el Puente Zaragoza rumbo a El Paso la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cambiará la designación de los carriles Ready Lane creados para agilizar el tráfico y reducir los tiempos de espera."Hemos estudiado el flujo de tráfico y parece que la configuración actual causa embotellamientos y reduce los beneficios que Ready Lanes ofrece en otros lugares", dijo Beverly Good, directora de los puentes internacionales para CBP El Paso. "Este cambio evitará que se presente congestión vehicular y reducirá los tiempos de espera de los Ready Lane".Para Salomón Ramírez, quien cruza a El Paso diariamente para llevar a sus hijos a la escuela y para llegar a su trabajo asegura consternado que la situación del tráfico estancado para cruzar el Puente Zaragoza debe cambiar y no es sólo por la adecuación actual de los Ready Lanes. El limitado número de carriles de acceso al puente y el peaje que se debe pagar por el uso del mismo entorpecen el flujo del tráfico.“En el puente de Zaragoza solamente hay dos carriles de acceso entonces las filas se vuelven interminables, además se atrasa el flujo de autos por el pago del peaje es una locura”. Dijo Ramirez.Bajo la configuración actual, los carriles generales están designados en el área oeste del cruce, del lado izquierdo al ingresar, mientras que los carriles Ready Lane están designados en el lado este al lado de los dos carriles SENTRI, del lado derecho). De acuerdo a CBP esta configuración causa congestiones justo antes de que los carriles se dividan.Para abordar los problemas de congestión de tráfico en Ysleta se cambiará la ubicación de los carriles Ready y de los carriles generales el próximo mes.El cambio de ubicación, de acuerdo a las autoridades, permitirá que el tráfico de Ready Lane fluya libremente hacia el lado izquierdo del puerto sin que se vea afectado por la congestión del carril general. Los carriles SENTRI segregados permanecerán y no se verán afectados."Podemos cambiar fácilmente la señalización LED que aconseja a los conductores qué tipo de tráfico procesa cada carril", dijo Good. "Cambiar el comportamiento de los conductores es el desafío, sin embargo, esperamos que la mayoría de los que cruzan la frontera se den cuenta rápidamente de que se ha realizado un cambio".Para Olaf Brunjes, quien cruza a diario por el puente de Zaragoza y quien administra el grupo de Facebook Reporte de Puentes VIP que tiene la finalidad de compartir el tiempo estimado de cruce y el estado de los puentes internacionales de en Ciudad Juárez y El Paso, la situación de las Ready Lane y la congestión por la audacia de muchos conductores al querer pasarse de carril arbitrariamente, inclusive cometiendo faltas de tránsito.“Vemos a diario conductores en Zaragoza que después de pagar el peaje se van en sentido contrario por el carril general para ganar posiciones más adelante. Sin ninguna pena cometen infracciones por llevar la delantera. Esto afecta ya a los usuarios de Ready Lane y si los cambian hacia al otro lado a mi parecer se van a poner peor las cosas para estos”, dijo Brunjes.Los viajeros que usan Ready Lane tiene según CBP el beneficio de un tiempo de espera más corto en comparación con el uso de carriles generales de tráfico vehicular debido a la tecnología RFID que utilizan.Si bien el tiempo de espera no será tan corto como los carriles para los pasajeros SENTRI pre aprobados, aquellos que utilizan los carriles Ready Lane generalmente pueden esperar tiempos de espera significativamente más cortos en comparación con el uso de las líneas generales de tráfico.En el año fiscal 2017 los carriles de Ready Lane registraron un promedio de cinco por ciento de espera más corto que en los carriles generales.Mientras Ready Lanes proporciona un beneficio de tiempo de espera para los viajeros, también ayudan a las labores de los oficiales de CBP porque pueden ser más eficientes para el procesamiento de vehículos.Los carriles Ready Lanes son más eficientes que los carriles generales, puesto que procesan alrededor de 23 vehículos más por hora que los carriles generales.

