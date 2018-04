Los minutos que vivió Jesús Cisneros –nativo de Juárez y residente en El Paso– a bordo del fatídico vuelo 1380 de Southwest Airlines (SWA) implicaron un renacimiento en su persona: lo marcaron para sentirse agradecido por estar vivo, por reunirse de nuevo con sus seres queridos, para retomar con renovados bríos su trabajo como investigador del tema educativo y migratorio en UTEP.“Fueron 15 o 20 minutos en que realmente sentí que no podía hacer mucho más que mantener la calma, y poder ayudar a las personas que estaban a mi alrededor, ya que el interior del avión estaba muy frío por la altura y la falta de oxigeno, y durante los momentos en que la piloto pudo retomar el control del avión tras la explosión del motor”, recuerda Cisneros.“Es algo muy triste que una persona haya perdido la vida, pero creo que su presencia nos salvó la vida al resto de los pasajeros y a la tripulación”, dijo Cisneros. Se refería a Jennifer Riordan, cuyo cuerpo fue succionado parcialmente al exterior de la aeronave, al quebrarse una ventanilla por una esquirla.De acuerdo con el académico de UTEP, otros pasajeros sostenían la parte inferior del cuerpo de la mujer evitando que fuera expulsado al vacío, lo que a su vez ayudó a que no se perdiera la presión interna del avión de pasajeros, lo que habría resultado en una tragedia mayor.“Me di cuenta que no podía hacer nada más, y decidí mantener la calma, tratar de entender qué iba a hacer al momento del impacto, pero creo sin duda que la piloto y el resto de la tripulación hicieron un gran trabajo para podernos regresar a tierra”, sostuvo.El investigador de UTEP fue uno de cuatro académicos que viajaban en el vuelo de SWA que tenía un itinerario de Nueva York a Dallas, con ellos venía una pediatra de El Paso Children’s Hospital. Los cinco resultaron ilesos ante el percance aéreo.“Estuvimos en la convención de la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa (AERA, por sus siglas en inglés)”, dijo Cisneros. “Es un evento al que asisto desde el año 2012 para tratar temas educativos, buscando crear conciencia en las administraciones sobre los grupos minoritarios y vulnerables a los que no se les presta la atención debida”, sostuvo el investigador nacido en Ciudad Juárez.Después de emigrar a los Estados Unidos a los 6 años de edad, Cisneros vivió un largo proceso para obtener su residencia permanente y después la ciudadanía, que es parte de los motivos por los que ha tomado el tema migratorio y educativo como una constante en su trabajo.El maestro adjunto en el Departamento de Liderazgo Educativo y Fundaciones (EDLF) de UTEP se dijo contrariado por no poder comunicarse con su familia cuando vivió la emergencia, “No tenía señal en mi celular, pero quería decirles cuánto los quería”.Después de que el avión tocó tierra Cisneros pasó la noche en Filadelfia, y se transportó vía aérea a Dallas, y luego a El Paso durante la mañana del miércoles, de nueva cuenta por la vía aérea.“Southwest nos dio la opción de tomar un nuevo vuelo, o de pagarnos los gastos completos si nosotros decidíamos viajar de otra forma, y aunque en realidad fue algo difícil después de lo vivido, decidió tomar el avión no con cierto temor, pero con la confianza de que todo iba a estar bien”, sostuvo.Tras reunirse con su familia en El Paso, Cisneros afirmó que la experiencia vivida le han hecho confirmar sus convicciones sobre su objeto de estudio: La educación, la migración y la importancia de las minorías.“Estoy muy agradecido por poder estar aquí, y ahora seguiré echándole más ganas para que la atención a las minorías, y a los recipientes del DACA sea mayor por parte de las administraciones escolares, sé muy bien lo que tengo qué hacer después de haber sobrevivido a esa tragedia”, dijo el investigador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.