Sacramento— Hablando ante una multitud de agentes de la ley en un estado que acababa de acusar de violar la Constitución, el fiscal general Jeff Sessions criticó a California y algunos de sus líderes estatales y locales el miércoles por aprobar leyes y tomar medidas que él dijo obstruyen la aplicación de la ley de inmigración y ponen en peligro a los oficiales.En un discurso inusualmente estridente que enfatizó la supremacía del Gobierno federal al hacer referencia a Abraham Lincoln y la secesión, Sessions dijo que las acciones de California “afectan directa y negativamente el trabajo de nuestros funcionarios federales” y “socavan la ley de inmigración debidamente establecida en Estados Unidos”.Apuntó especialmente a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf D., por alertar a los electores el mes pasado sobre una inminente incursión de agentes de Inmigración y Aduanas, alegando que sus comentarios evitaron que las autoridades realizaran 800 arrestos. Y dijo que planea usar toda la fuerza del Gobierno federal para poner a su estado en línea.“California, absolutamente, me parece, está usando cada poder que tiene, poderes que no tiene, para frustrar la aplicación de la ley federal”, dijo Sessions. “Así que puedes estar seguro de que voy a usar cada poder que tengo para detenerlos”.Los comentarios en la reunión anual de la Asociación de Oficiales de Paz de California en Sacramento se produjeron un día después de que el Departamento de Justicia demandó al estado de California, alegando que tres leyes aprobadas recientemente que benefician a los inmigrantes indocumentados son inconstitucionales. La demanda, que busca bloquear las leyes, representa una escalada importante de la ofensiva del fiscal general sobre las jurisdicciones ‘santuario’, y suscitó rápidas críticas de los líderes estatales, que insistieron en que sus leyes pasarían a ser legales.Los comentarios de Sessions también agudizan una pelea creciente entre el gobierno de los Estados Unidos y su estado más populoso, y tal vez el más anti-Trump. Poco después de que terminó de hablar, la campaña de Trump envió un mensaje a los partidarios sobre el tema en un correo electrónico con el asunto “California vs. THE LAW”.“Los estadounidenses de todo el país ahora pueden ver que los demócratas se han convertido oficialmente en el partido de la obstrucción, la anarquía, los cierres del Gobierno y de anteponer a los inmigrantes ilegales a los ciudadanos estadounidenses”, indicó el correo electrónico.Los que estaban dentro del Sawyer Hotel aplaudieron ruidosamente cuando Sessions terminó de hablar, aunque la opinión entre los agentes de la ley era matizada.John McGinness, un ex alguacil del Condado de Sacramento de 60 años que asistió a la conferencia, dijo que se sentía optimista de que la lucha legal entre el Gobierno estatal y federal finalmente resolvería la confusión relacionada con la política de inmigración.“Esto representa el potencial de alguna aclaración que se necesita desesperadamente”, dijo McGinness. “Es como si un niño recibiera directivas diametralmente opuestas de sus padres. ¿Qué debe hacer el niño?”.

