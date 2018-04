Dentro del operativo de apoyo a la seguridad fronteriza ordenado hace dos semanas por el presidente Trump, se planea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en los puentes internacionales de El Paso.En su reciente visita a la región, Ron Vitiello, comisionado adjunto de Aduanas y Protección de Fronteriza (CBP) dijo que llevan a cabo discusiones para determinar si la Guardia Nacional será utilizada en los puertos internacionales de entrada para ayudar a facilitar el comercio y las inspecciones de carga.Ante el anuncio, el portavoz de CBP en El Paso, Roger Maier, explicó que “en este momento no existen detalles específicos sobre dicha iniciativa” que forma parte de la estrategia de apoyo que lleva a cabo la agencia federal con la Guardia Nacional.Sin embargo, dijo que la medida no es nueva, ya que “ha habido presencia de la Guardia Nacional en los puertos de entrada de El Paso durante despliegues anteriores”.Funcionarios de la Guardia Nacional de Texas dijeron que no podían comentar sobre los detalles del envío de efectivos a la frontera.“Durante los despliegues anteriores, el personal de la Guardia Nacional que ha apoyado a CBP ha realizado funciones de apoyo y no ha interactuado directamente con los viajeros”, dijo Maier.Desde hace varios años, del lado mexicano personal militar resguarda los puentes internacional en Ciudad Juárez como parte de la seguridad de la propiedad del Gobierno federal únicamente, explicó Gustavo Elizondo Aguilar, director del Fideicomiso de los Puentes Internacionales de Chihuahua. Los militares mexicanos en los puentes internacionales como parte de sus laborales no interactúan con los viajeros de ninguna manera.De acuerdo con Elizondo Aguilar, la presencia de la Guardia Nacional de Texas en los puentes internacionales de El Paso es una medida hostil e innecesaria que lleva un mensaje erróneo por la hermandad que comparten El Paso y Ciudad Juárez.“Aquí no estamos en guerra como para que un grupo de militares llegue a la frontera a brindar apoyo. Por años las dos ciudades hermanas de El Paso y Ciudad Juárez han mantenido una fuerte relación que va más allá de lo comercial”, dijo Elizondo Aguilar.“Todos los paseños tienen un familiar en Ciudad Juárez y de la misma manera en Juárez todos tenemos familia y amigos en El Paso. El despliegue de tropas a los puentes internacionales hace más daño que beneficio”.Las tropas de la Guardia Nacional se desplegaron en la frontera por primera vez como una iniciativa piloto en 1988, cuando unos 100 soldados prestaron asistencia al Servicio de Aduanas de Estados Unidos. En ese entonces la Guardia Nacional en la frontera proporcionó en programas de vigilancia de la Patrulla Fronteriza.El primer envío a gran escala de la Guardia Nacional en la frontera ocurrió entre el 2006 y el 2008, cuando más de 30 mil soldados proporcionaron apoyo de ingeniería, aviación, identificación, logístico y administrativo a CBP como parte de la operación “Jump Start".El presidente Obama anunció un despliegue adicional de mil 200 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera el 25 de mayo de 2010 para proporcionar trabajo de inteligencia e interdicción del tráfico de drogas y de personas.El despliegue de 2010 estaba programado originalmente para finalizar en junio de 2011, pero se extendió dos veces. La Administración Obama anunció en diciembre de 2011 que el despliegue se reduciría a menos de 300 efectivos a partir de enero de 2012, con los esfuerzos de la Guardia Nacional centrados en apoyar las operaciones de vigilancia aérea.En diciembre de 2012, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa anunciaron que el despliegue de la Guardia Nacional se extendería hasta diciembre de 2013.En 2014 el gobernador de Texas Greg Abbott destacó aproximadamente a mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera en respuesta al aumento del cruce niños migrantes no acompañados.

