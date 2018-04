Washington – La voz de la piloto estaba tranquila pero enfocada mientras su avión descendía con 149 personas a bordo."Southwest 1380, tenemos un solo motor", dijo la capitana Tammie Jo Shults, ex piloto de caza de la Marina de los EU. "Nos falta parte del avión, así que vamos a tener que reducir la velocidad un poco". Pidió personal médico para encontrarse con su avión en la pista. "Tenemos pasajeros heridos"."Pasajeros heridos, ¿está bien y su avión está físicamente en llamas?" preguntó una voz masculina en el otro extremo, según una grabación de tráfico aéreo."No, no está en llamas, pero falta parte del avión", dijo Shults, haciendo una pausa por un momento. "Dijeron que hay un agujero, y alguien salió".El motor en el avión de Shults había, de hecho, explotado el martes, esparciendo esquirlas como de metralleta en el avión, causando que se abriera una ventana y dejando a una pasajera muerto y otros siete heridos. Asustados pasajeros a bordo del vuelo con destino a Dallas se preparaban para el impacto mientras las máscaras de oxígeno amortiguaban sus gritos.En medio del desorden, Shults completó con éxito un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, salvando la vida de 148 personas y evitando una catástrofe mucho peor."Tiene nervios de acero", dijo un pasajero, Alfred Tumlinson, a The Associated Press. "Esa señora, la aplaudo. Le enviaré una tarjeta de Navidad, voy a decírtelo, con un certificado de regalo en agradecimiento por llevarme a tierra. Fue increíble".Otra pasajera, Diana McBride Self, agradeció a Shults en Facebook por su "orientación y valentía en una situación traumática". Agregó que Shults "regresó para hablar personalmente con cada uno de nosotros"."Esta es una verdadera heroína estadounidense", escribió. Otros en las redes sociales estuvieron de acuerdo, incluso comparando Shults con el Capitán Chesley "Sully" Sullenberger, quien deslizó su avión de US Airways a un lugar seguro en el río Hudson de Nueva York en 2009.Southwest se negó a revelar el nombre de la piloto, aunque los pasajeros confirmaron el nombre de Shults en las redes sociales, y la suegra de Shults le dijo a The Washington Post que era ella. El esposo de Shults también confirmó su nombre a Associated Press. Shults se negó a comentar cuando The Post lo contactó.Su suegra, Virginia Shults, le dijo a The Washington Post que, tan pronto como escuchó la voz del piloto en la transmisión de radio en línea, dijo: "Esa es Tammy Jo"."Fue como si ella y yo estuviéramos sentados aquí hablando", dijo Virginia Shults. "Ella es una persona muy tranquila".Tampoco le sorprendió que Tammie Jo Shults fuera la piloto a quien se da crédito por el hábil aterrizaje. La suegra y amigos de Shults la describieron como una pionera en el campo de la aviación, una mujer que rompió barreras para alcanzar sus metas.Ella estuvo entre las primeras mujeres piloto de combate para la Marina de los EU, de acuerdo con su alma mater, MidAmerica Nazarene University, de la cual se graduó en 1983. Cindy Foster, quien fue a la universidad con ella, le dijo al Kansas City Star que Shults también estaba entre las primeras mujeres en volar un Hornet F/A-18 para la Marina."Dijo que no iba a dejar que nadie le dijera que no podía", dijo Foster.La persistencia de Shults en convertirse en piloto se remonta a su crianza en un rancho de Nuevo México, cerca de la Base de la Fuerza Aérea Holloman, escribió Shults en el libro "Military Fly Moms", de Linda Maloney."Algunas personas crecen alrededor de la aviación. Crecí debajo de ella", escribió. Viendo el espectáculo aéreo diario, sabía que "solo tenía que volar".Recordó que asistió a una conferencia sobre aviación durante su último año de high school, en 1979. Un coronel retirado comenzó la clase preguntando a Shults, la única chica que asistía, "si estuva perdida"."Reuní el valor para asegurarle que no era así y que estaba interesado en volar", escribió. "Me permitió quedarme pero me aseguró que no había mujeres piloto profesionales".Cuando conoció a una mujer en la universidad que había recibido sus alas de la Fuerza Aérea, escribió: "Me puse a trabajar tratando de entrar al club".Pero Shults, cuyo apellido de soltera es Bonnell, escribió que la Fuerza Aérea "no estaba interesada" en hablar con ella. La Marina le permitió postularse para la escuela como candidata a oficial de aviación, "pero no parecía haber una demanda de mujeres piloto"."Finalmente", escribió, un año después de tomar el examen de aviación de la Armada, encontró un reclutador que procesaría su solicitud. Después de la escuela de candidatos a oficial de aviación en Pensacola, Florida, fue asignada a un escuadrón de entrenamiento en el Chase Field de la Estación Aérea Naval en Beeville, Texas, como piloto instructor enseñando a los estudiantes aviadores cómo pilotar el avión entrenador T-2 de la Marina. Más tarde se fue para volar el corsario A-7 en Lemoore, California.Para entonces, conoció a su "caballero en avión brillante", un compañero piloto que se convertiría en su esposo, Dean Shults. (Ahora también vuela para Southwest Airlines).Debido a la ley de exclusión de combate, a Tammie Jo Shults se le prohibió volar en un escuadrón de combate. Mientras tanto, su esposo sí pudo unirse al escuadrón.