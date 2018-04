Celebran foro de colaboración fronteriza

A través de foros informativos, autoridades de los gobiernos locales de las comunidades de El Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez, se reunieron durante la mañana del miércoles con el fin de establecer una mejor colaboración y comunicación entre los funcionarios.El Instituto Hunt para la Competitividad Global presentó durante estos foros el Informe de Análisis Comparativo sobre Gobiernos Municipales de Paso del Norte, donde se establecieron las diferencias y comparaciones entre las estructuras de gobierno de las tres comunidades.“Organizamos, planeamos y afortunadamente pudimos celebrar la reunión de varios legisladores y oficiales de los gobiernos locales de la región Paso del Norte, con el fin de fomentar más confianza y colaboración entre las entidades gubernamentales”, mencionó Patrick Schaefer, director ejecutivo del Instituto Hunt de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).La realización de tres foros permitió a los funcionarios comprender de manera más amplia la forma en que los diferentes gobiernos de la región están estructurados, situación que permite que estos laboren de una manera mejor coordinada.“Antes que nada, consideramos imprescindible juntarnos, sentarnos y platicar de quiénes somos, cómo se rige nuestro gobierno particular y cómo podemos trabajar a través de las jurisdicciones”, dijo Schaefer.“Creo que existe una falta de conocimiento de información sobre cómo funcionan los gobiernos locales en esta área”, mencionó David Stout, comisionado de la Corte del Condado de El Paso por el Precinto 2. “He tenido experiencias en las que he ido a Ciudad Juárez y me he dado cuenta que no existe el nivel de gobierno en el que yo trabajo allá. El condado no existe en México”.Asimismo, el conocimiento de función de los diferentes gobiernos permite a los funcionarios abordar diferentes problemas de tipo binacional.“No podemos hacer nada si ni siquiera entendemos con qué dependencia o con qué agencia tenemos que ir para hablar de ciertos temas”, dijo Stout.El comisionado agregó que autoridades del condado buscan trabajar en el establecimiento de una posición que funcione solamente para asuntos binacionales.“Hay que empezar a identificar los problemas en los que queremos trabajar y ya que tengamos eso identificado, podemos, en mi opinión, empezar a trabajar hacia la creación de una mesa redonda binacional que podría servir como sede o como el lugar donde vamos a seguir teniendo estas conversaciones”, dijo Stout.Por otro lado, autoridades de ambos lados de la frontera se estarán reuniendo en Ciudad Juárez durante el mediodía de hoy para abordar temas relacionados a los problemas binacionales,así como la estructura y función de los gobiernos mexicanos municipales, estatales y federal.“Nuestra intención como gobierno municipal es apoyar al desarrollo de nuestra región”, finalizó Roberto Rentería, secretario de ayuntamiento de Ciudad Juárez. “Lo que estamos tratando de hacer es, de alguna manera, reforzar esos lazos y empezar a trabajar más adelante en proyectos que no se den solamente con la sinergia, sino que requieran la participación activa de los tres estados”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.