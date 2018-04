Avala EPISD estacionamiento de camiones en Bowie HS

Los directivos del Distrito Independiente Escolar de El Paso, (EPISD), aprobaron la construcción una estación de autobuses escolares en un terreno propiedad del distrito que se ubica a un costado de la preparatoria Bowie.El proyecto de la próxima estación de autobuses y servicio iniciará en este verano durante el mes de julio, tomará de 10 a 12 meses para su finalización, por lo que se anticipa opere a principios del ciclo escolar 2019-2020.Carlos Gallinar, director ejecutivo de planeación y construcción de EPISD, informó que el proyecto cae en manos de la firma paseña Lloyd Halminton Construction, Inc., quienes con anterioridad han trabajado para los distritos de Ysleta, El Paso y para instituciones privadas.La próxima sede de transporte escolar incluye una flotilla de unos 125 camiones escolares –EPISD cuenta con 320 camiones en total–, diversas operaciones de funcionamiento, como las unidades de servicios de comida y cafetería; el mantenimiento de vehículos oficiales y el transporte comercial del órgano educativo.El costo es de 11.6 millones de dólares, los cuales provienen directamente del pasado bono aprobado por los contribuyentes paseños en el 2007.La construcción de la estación de autobuses ha sido un tema relevante entre los residentes del vecindario El Chamizal.Y es que después de su anuncio a principios de este año, estudiantes, maestros y los mismos vecinos no han parado de manifestar su inconformismo.Principalmente, alegan, la contaminación que esta nueva sede traería consigo, desde el impacto en la calidad del aire y el agua, el tráfico vehicular y hasta la baja accesibilidad para pedestres con la que actualmente se desplazan.Con pancartas y exigencias, la organización de ‘Familias Unidas de El Chamizal’, presentaron a principios de abril una queja formal argumentando que los planes para construir un centro de autobuses en Bowie High School violan las garantías bajo el Título VI de la Ley Federal de Derechos Civiles.Hilda Villegas, representante del grupo vecinal, expresó que se ha manifestado una y otra vez la preocupación por parte de los vecinos acerca del impacto ambiental en varias ocasiones, tanto formales como en públicas, sin embargo, las autoridades educativas continúan con sus planes sin tomar en cuenta su versión.Después de la junta de la Mesa Directiva de EPISD, Villegas expresó que los líderes educativos no se han preocupado verdaderamente por la salud de los estudiantes de la preparatoria Bowie, ni por la comunidad que la rodea.“Ya sabíamos que el distrito iba a tomar esa decisión, esto demuestra que no tienen ningún problema en poner a nuestros hijos en peligro y envenenarlos, prefieren destruir nuestras comunidades por proyectos millonarios”, comentó.La comunidad de El Chamizal ha alegado que las decisiones de EPISD en relación a esta construcción, son racistas y discriminatorias, debido a que la demografía principal de la zona se conforma por adultos mayores, personas de bajos ingresos económicos y con ascendencia méxicoamericana.De ahí partimos con la queja ante el gobierno federal, porque si es una violación a nuestros derechos, como personas mexicanas y pobres, esta institución es racista y con estas acciones lo comprueban, dijo Villegas.De acuerdo con la organización, se han levantado diversos estudios que sostienen que los camiones comerciales así como el tráfico vehicular del Puente Internacional Córdova-Américas, y ahora la flotilla de autobuses impactarán el medio ambiente de la zona.“Aún así, si vamos a tener que bloquear calles, acampar, prohibir el ingreso de los camiones, lo vamos a hacer. No vamos a permitir que hagan esto con la comunidad”, comentó Villegas.Por su parte, el distrito informó que el impacto ambiental en la zona será mínimo, debido a que se han considerado diversos factores que ayudarán a mitigar las emisiones.De acuerdo con Gallinar, el 67 por ciento de los autobuses de El Paso ISD actualmente funcionan con propano, sólo el 26 por ciento de los autobuses operan con diésel.“Intentamos tener el 100 por ciento de los autobuses de propano, básicamente los que funcionan con diésel están en su período de retiro”, dijo.Los resultados de los diversos estudios de la calidad del aire han sido positivos y muestran que los requerimientos para que esta estación se construya, se cumplen, detalló.En relación al tráfico que se presenta en la zona, principalmente en la calle Paisano, el director informó que se encuentran trabajando mano a mano con el Departamento de Transporte de Texas, (TXDoT).En el año 2020 al 2021 el proyecto de TXDoT, en donde las rampas que conectan el ingreso comercial al Puente Internacional Córdova-Américas iniciarán a operar, esto, hará que el tráfico de esos camiones de carga se retiren por completo de la calle, manifestó Gallinar.Sin embargo, reconoció que la intersección que si se verá impactada es la esquina entre Paisano y la calle Piedras."Estamos totalmente puestos para trabajar con la Ciudad de El Paso con la intención de mejorar esa intersección, ya sea prolongando los tiempos del semáforo, o las señales de tráfico que se encuentran en la zona”, dijo.Asimismo, el director de obras dijo que los autobuses escolares no circularán por las calles de los vecindarios, debido a que se conectarán las entradas y salidas de la nueva estación hacia la calle Delta, misma que colinda al sur de la preparatoria Bowie.Únicamente los autobuses que recogen a los estudiantes de las escuelas Douglas y Zavala, que son los que ya circulan, son los que entrarán a las calles de El Chamizal y vecindarios aledaños. La calle Delata consta en este momento con una gran capacidad y determinamos que el impacto vehicular será mínimo, concluyó Gallinar.

