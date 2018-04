Promueve Cecilia Abbott el voto paseño a favor de su esposo

La primera dama del estado de Texas, Cecilia Abbott, se presentó en la sede del Partido Republicano en el Oeste de El Paso.Debido a la campaña que actualmente sostiene el gobernador republicano Greg Abbott, su esposa abrió la visita agradeciendo a la comunidad republicana de El Paso por la bienvenida y la hospitalidad.“Sabemos que la campaña de mi marido está en apogeo, pero debemos salir a votar. Desde el 2014, el electorado demócrata ha crecido y es nuestra misión invitar a las personas a que salgan a ejercer el voto en las siguientes elecciones”, comentó la cónyuge del gobernador.Aunque no se prestó a emitir comentarios a la prensa, la visita de la primera dama en la frontera, se presenta como una oportunidad para acercarse al electorado hispano.“Creo que la visita de la primera dama es importante porque aquí en El Paso existe una gran comunidad hispana republicana que a veces no se le da mucho crédito pero aquí estamos orgullosos de ser hispanos y republicanos”, dijo Ileene Paz, votante paseña.Paz agregó que, para ella es un orgullo que la señora Abbott represente a la comunidad hispana, y que se interese por las necesidades de la frontera.“El Partido Republicano no es sólo de gente blanca o anglo, como se ha dado a conocer, sino de hispanos también”, finalizó Paz.Cecilia Abbott es tercera generación de inmigrantes mexicanos, se crió en San Antonio y sus padres fueron maestros, misma profesión que la primera dama ejerció durante muchos años. Con la elección de Abbott, Cecilia hizo historia al convertirse en la primera ‘Primera Dama hispana de Texas’.

