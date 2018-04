Washington— Los estadounidenses que esperaron hasta el último día para pagar sus impuestos en línea recibieron una sorpresa no deseada: el sitio web del IRS para realizar pagos y acceder a otros servicios clave no funcionaba.El IRS aún espera que los estadounidenses paguen sus impuestos, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dice que se otorgarán extensiones a los afectados cuando el sitio vuelva a funcionar.El IRS dijo en un comunicado que “ciertos sistemas del IRS están experimentando dificultades técnicas”. También dijo que en este punto, el problema parece ser un problema de hardware.La agencia aconsejó a los contribuyentes que “continúen presentando sus declaraciones de impuestos como lo harían normalmente”.El problema es que la presentación electrónica es la forma más popular de archivo. Y el IRS no ofreció una solución inmediata, pero dijo que las devoluciones se procesarán cuando sea posible.Sin embargo, Mnuchin, que supervisa el IRS, dijo que esperaba que el sistema de pago directo funcionara pronto.“Nos aseguraremos de que los contribuyentes tengan extensiones una vez que el sistema aparezca para asegurarse de que puedan usarlo y de ninguna manera afecte a las personas que pagan sus impuestos”, dijo a los periodistas en New Hampshire. “Fue sólo un problema técnico con el que estamos trabajando. Un problema técnico de gran volumen que afectó al sistema”.Las páginas en el sitio web del IRS (www.irs.gov) utilizadas para ver información de la cuenta, hacer un pago directo o establecer un plan de pago no funcionaron la mayor parte del día de ayer.No está claro cuándo y por qué ocurrió la falla. Pero parece que, según un mensaje en el sitio, el sistema de pago en línea dejó de estar disponible a las 4:50 a.m. (Tiempo de El Paso).No está claro cuántas personas se vieron afectadas pero, en comparación, se registraron alrededor de 5 millones de declaraciones de impuestos el último día de la temporada de impuestos del año pasado.El error del IRS también causó problemas a los preparadores de impuestos de terceros populares como Turbo Tax y H & R Block. Ambos dijeron que mantendrán las declaraciones de impuestos de los clientes y las capturarán tan pronto como se vuelva a abrir el sistema del IRS.El día de impuestos cae el 17 de abril de este año porque el 15 de abril fue un domingo y el 16 de abril fue el Día de la Emancipación, un día festivo en Washington, D.C.El comisionado interino del IRS, David Kautter, testificó el martes durante una Audiencia de Supervisión de la Cámara de Representantes que varios sistemas están caídos en este momento y que la agencia está trabajando para resolver el problema.El principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, ofreció una reacción inexpresiva cuando se le preguntó sobre el fallo.“¿El sistema IRS se está cayendo? Suena horrible. Realmente malo”, dijo durante una reunión informativa con periodistas en West Palm Beach, Florida. “Espero que se solucione”.Típicamente, el IRS recomienda que los contribuyentes usen el llenado electrónico para evitar errores comunes. La presentación en línea es más rápida que enviar algo por correo, cuando el sitio funciona, por supuesto.

