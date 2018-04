Costará hasta $15 mil auditoría de EPISD a Susie Byrd

La Mesa Directiva del Distrito Independiente Escolar de El Paso, (EPISD), informó los detalles de la auditoría impuesta a uno de sus miembros, Susie Byrd.La auditoría en contra de Byrd fue aprobada en febrero pasado, y el martes por la tarde, los lideres educativos reportaron que será llevada a cabo por la firma de contaduría pública Gibson Ruddock Patterson, LLC, compañía que ha trabajado ya anteriormente con El Paso ISD.Aunque discutieron el tema de Byrd de forma breve, los directivos informaron que el gasto total de dicha auditoría le costará a los contribuyentes de 10 mil al 15 mil dólares.Asimismo, informaron que se planea que la investigación inicie en los próximos 45 a 60 días de la reunión.“Empezaremos la auditoría con una encuesta a cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva, en donde se le cuestionarán ciertos temas que se entregarán directamente a la compañía que operará la auditoría”, informó Trent Hatch, presidente de la Mesa Directiva de El Paso ISD.Mediante esta petición, apoyada por la mitad de los miembros de la Mesa Directiva, surge por un supuesto conflicto de interés entre el manejo de campaña de Veronica Escobar, actual candidata al Congreso, y el trabajo público educativo que Byrd actualmente ejerce en El Paso ISD.Por su parte, Byrd manifestó que es una lástima que los miembros hayan decidido gastar esa cantidad de dinero en una auditoría cuando se pudo haber invertido en programas académicos.“Es una forma terrible de usar nuestros recursos, me gustaría que la Mesa Directiva reconsiderada la decisión y creo que el problema no es el supuesto conflicto de interés, sino que a ellos no les agrada lo que tengo que decir”, comentó Byrd.Añadió que ella piensa que de ninguna forma está auditoría tiene como meta proteger al distrito, como se ha establecido, sino tratar de encontrar cualquier detalle para dejar fuera de la dirección educativa a su persona.La firma Gibson Ruddock Patterson, cuenta con dos oficinas en la ciudad de El Paso. Ha estado en operación desde 1978, la compañía ha trabajado para organismos gubernamentales y para otros distritos escolares, incluyendo Socorro ISD, San Elizario ISD y para el Centro de Servicio a la Educación Región 19.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.