El fin de la era Castro en Cuba

La Habana – A través de la era espacial, la caída del muro de Berlín y la era de Internet, los cubanos mantuvieron una constante: un Castro gobernó la nación.Eso está a punto de cambiar.Se espera que Raúl Castro, de 86 años, se retire como presidente de Cuba esta semana, poniendo fin a la carrera de dos hermanos que enviaron ondas de choque a través de la política del siglo XX. Casi dos décadas después de este siglo, y menos de dos años después de la muerte de Fidel Castro, la salida de su hermano del principal puesto de Cuba deja esta nación insular en una encrucijada, sopesando qué tan rápido, si es que lo hace, abraza el cambio."Este es un momento importante para Cuba, pero la verdad es que nadie sabe qué esperar", dijo Camilo Condis, gerente general de Artecorte, un proyecto comunitario en La Habana. "Quiero decir, aparte de Fidel y Raúl, ¿quién está allí? No conocías a nadie más".En una sesión de la Asamblea Nacional que se inaugura el miércoles, y probablemente culmine con una votación de sucesión el jueves, se espera que los miembros reemplacen a Castro con Miguel Díaz-Canel. Nacido después de la revolución, Díaz-Canel, de 57 años, creció a la sombra de los guerrilleros de uniforme color verde oliva que siguen siendo una fuerza poderosa en el aparato de toma de decisiones de Cuba. Es visto como un generador de consenso y creen poco probable que impulse una reforma rápida o radical.Castro ha sentado las bases para su salida durante años, y el paso de la estafeta es altamente simbólico. Cuando Raúl tomó las riendas que le dejó Fidel en 2008, el mayor de los Castro todavía estaba a cargo. Esta vez, la sucesión equivale a un esfuerzo complicado para construir una nueva generación de líderes sin el apellido Castro, ahora ocurre un movimiento considerado esencial para cimentar el papel central del sistema comunista de Cuba."Se trata de institucionalizar el régimen", dijo Jorge Domínguez, un experto en Cuba y profesor de Gobierno de la Universidad de Harvard. "Se trata de que Raúl Castro diga: 'Soy presidente, pero tengo un mandato y luego alguien más va a dirigir ... Si eres alguien que realmente quiere que el régimen perdure, eso es lo que Raúl necesita''.La transición está sucediendo en un momento en que una apertura de una década bajo Castro ya ha comenzado a alterar el tejido de la vida cubana. El acceso a Internet sigue siendo insatisfactorio, pero los puntos de acceso están más ampliamente disponibles que nunca. Ahora hay más de 5 millones de teléfonos celulares en esta nación de 11.5 millones de personas. Más de 550 mil cubanos trabajan en el sector privado. Después de años en los que los cubanos fueron obligados a obtener permiso para salir del país, los cubanos en estos días pueden viajar libremente. Ahora es posible comprar y vender bienes inmuebles.Sin embargo, en un país donde las calles todavía nadan en los Chevys y Fords de la década de 1950, la vida cubana puede sentirse atrapada en el tiempo y plagada de problemas que nunca desaparecieron realmente. Los lugareños hablan de escaseces periódicas: huevos, papas y papel higiénico. En un posible signo de descontento, la participación en las últimas elecciones municipales fue del 82.5 por ciento, la más baja en cuatro décadas, y un número sorprendentemente bajo en un país donde los ciudadanos enfrentan una gran presión para votar.Tal vez no sea sorprendente que en un estado de partido único, pocos aquí claman abiertamente por un cambio político radical. Y en un sentido importante, la transición de esta semana no significará el fin del liderazgo de Castro, ya que Raúl seguirá siendo el jefe del poderoso Partido Comunista.Pero algunos están probando los límites de la tolerancia oficial a través de blogs y redes sociales de mentalidad independiente. Cada vez más cubanos piden un camino hacia la prosperidad económica.Ese deseo de avance se presenta ante la elite gobernante cubana como un desafío creciente: cómo y si seguir más de cerca los pasos de las sociedades comunistas como China y Vietnam, que han logrado cercar sus sistemas de partido único mientras expanden enormemente el sector privado. La apertura económica de Cuba ha sido mucho más lenta y se ha desarrollado de manera intermitente."Podemos encontrar que la única manera de preservar los logros de la revolución es cambiar el país de manera sustancial", dijo Carlos Alzugaray, un ex diplomático cubano que vive en La Habana.La Asamblea Nacional de Cuba elegirá al sucesor de Castro, con Díaz-Canel visto por los iniciados como el sucesor más probable. Un ingeniero a menudo visto con una tableta de computadora, ha estado sirviendo como primer vicepresidente de Cuba.Aunque carece del apellido Castro –el miembro más antiguo del gobierno entre los hijos de los hermanos Castro es el hijo de Raúl, el coronel Alejandro Castro Espín, que dirige la contrainteligencia– Díaz-Canel es sin duda favorecido por Raúl Castro. Él ha sido una presencia constante al lado de su mentor con mentalidad reformista. Pero también se ha ganado el favor de los partidarios de la línea dura, que en gran medida han logrado detener una apertura más drástica aquí.Algunos cubanos esperan que, dada su edad relativamente joven, Díaz-Canel pueda estar dispuesto a llevar las reformas económicas más allá de lo que hicieron los Castro. Sin embargo, también es visto como un ideólogo del partido que era escéptico del deshielo con los Estados Unidos bajo el presidente Barack Obama y cuya posición sobre la libertad de expresión parece haberse endurecido en los últimos años. En un video filtrado el año pasado, por ejemplo, Díaz-Canel aparece en una reunión del partido en la que amenaza con bloquear un sitio web por actuar "contra la revolución"."El pueblo está comprometido con el socialismo y la generación histórica que nos condujo aquí", dijo Díaz-Canel a periodistas el mes pasado.Los observadores de Cuba esperan ver cambios esta semana en la composición de los consejos de ministros y el estado que gobiernan la nación, y están particularmente interesados en ver si las figuras más importantes de la revolución, ahora de más de 80 años de edad, permanecen en su lugar.La transición es complicada por un subibaja en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El deshielo bajo Obama ha dado paso a una nueva helada bajo el presidente Trump. Después de las acusaciones de un misterioso ataque que dejó a casi dos docenas de diplomáticos estadounidenses estacionados en Cuba con lesiones cerebrales, Washington dejó solo un equipo mínimo en su embajada en La Habana.Estados Unidos ahora está obligando a los cubanos que buscan visas a presentarse en Guyana, a casi 2 mil millas de distancia, lo que frena una serie de viajes personales e intercambios culturales.El naciente sector privado de la isla, mientras tanto, se encuentra bajo presión debido a las acciones de los gobiernos cubano y estadounidense. El año pasado, funcionarios cubanos suspendieron temporalmente la emisión de nuevas licencias para empresas privadas, argumentando que se necesitaba tiempo para garantizar que la nueva generación de emprendedores de la isla estuviera pagando impuestos y operando dentro de la ley. El congelamiento fue visto como motivado por funcionarios influyentes del partido que aún son muy escépticos sobre el cambio.Al mismo tiempo, los funcionarios cubanos dicen que las políticas de la administración Trump han reducido el flujo de turistas estadounidenses, que habían comenzado a ingresar al país en grandes cantidades bajo Obama.Cubanos como Julia de la Rosa y Silvio Ortega se ven atrapados en medio de las políticas de los dos países. En los primeros meses de 2017, los estadounidenses representaron casi el 70 por ciento de los visitantes en la casa de 10 habitaciones que De la Rosa y Ortega alquilaron en Airbnb, un número que ha caído a alrededor del 10 por ciento en los últimos meses."Hay que entender que cuando Obama llegó a Cuba [en 2016], la gente de aquí pensaba que era como una estrella de cine, y que tal vez el problema de las relaciones estaría resuelto", dijo de la Rosa. "Pero ahora descubrimos que ese no es el caso, y nosotros, en el sector privado, estamos pagando".Y, sin embargo, al menos una línea de comunicación sigue floreciendo: la que existe entre los cubanos en la isla y los exiliados cubanos y sus hijos en los Estados Unidos.En los últimos años, más y más cubanos isleños, incluidos algunos que todavía al menos en parte abrazan la revolución, han estado viajando a ciudades como Miami, llevando una diversidad de opiniones políticas a la cultura cubana de los Estados Unidos. Los jóvenes cubanoamericanos, mientras tanto, continúan descubriendo sus raíces a través de las visitas a la isla, lo que desató un diálogo creciente a través del Estrecho de Florida.Andrew Hevia, un miamense medio cubano de 33 años y coproductor de la película ganadora de un Premio de la Academia "Moonlight", por ejemplo, se dirige a La Habana este mes por primera vez. Su visita está siendo organizada por CubaOne, una organización sin fines de lucro que ha traído a más de 100 cubanoamericanos a la isla desde 2016."Mi abuela, que falleció hace varios años, habría sido la que tendría más problemas conmigo", dijo.Pero, agregó, "la conversación en Miami ha cambiado sobre ir a Cuba ... tal vez es que hay menos resistencia en la generación de mis padres, o que [mi generación] está tomando la iniciativa, forzando a que las cosas sucedan".

