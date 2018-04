Cae a segunda implicada en secuestro

La Policía de Las Cruces (LCPD) logró la detención de una mujer de 27 años, que presuntamente participó en un secuestro que terminó con un operativo SWAT.Lavonne Stallworth, fue arrestada la tarde del lunes y enfrenta un cargo por secuestro por el incidente ocurrido el pasado 10 de abril.De acuerdo con Danny Trujillo, vocero de LCPD, recibieron el reporte de un posible secuestro, luego de que una mujer pidiera ayuda mientras estaba en un banco de la cadena Wells Fargo, en el 500 South Main.El reporte indica que la víctima de 26 años, dijo a los detectives que Stallworth le había pagado una fianza de 700 dólares en la cárcel del Condado de Doña Ana, ese día las 2 de la mañana.Según la víctima, Stallworth le estaba exigiendo que le regresara un total de mil dólares, por haberla sacado de prisión.Las investigaciones revelaron que la víctima fue llevada a una vivienda en la cuadra 2100 de la avenida Lester, donde Stallworth y su novio Eduardo Darcy Rosell, la mantuvieron retenida contra su voluntad.La víctima relató a los detectives que alrededor de las 7 de la mañana, Stallworth le apuntó con un arma y le dijo que la mataría si no le pagaba su dinero.Según Trujillo, poco después de las 9 de la mañana, la víctima fue llevada a un Wells Fargo para sacar dinero, pero no pudo retirar efectivo, por lo que le entregaron un cheque.A las 11:30 de la mañana el Rosell y Stallworth llevaron a la víctima a una tienda Walmart en el boulevard Walton, para cambiar el cheque pero no pudo hacerlo, por lo que regresaron a la vivienda donde la tenían cautiva, mientras el hombre le apuntaba con la pistola.La mujer explicó que cuando regresaron a la casa, su novio estaba ahí tirado en el piso, inconsciente y lleno de sangre.A las 3 de la tarde, la víctima fue llevada nuevamente al banco y en esta ocasión la mujer alertó a los empleados del lugar sobre su secuestro. Por lo que se dio aviso a LCPD, quienes arribaron a la casa donde la tenían y detuvieron a varias personas, excepto a Rosell, quien se negó a salir de vivienda y se atrincheró.LCPD llamó a la Unidad SWAT y alrededor de las 8:30 de la noche Rosell fue arrestado. Por otro lado Stallworth logró escapar y no se tenía idea de su paradero hasta que ayer finalmente fue detenida.Stallworth y Rosell se encuentran detenidos en el Centro de Detenciones del Condado de Doña Ana, sin derecho a fianza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.