Filaldelfia— Starbucks cerrará más de 8 mil tiendas en Estados Unidos por una tarde el próximo mes para entrenar a los empleados mientras la compañía busca enmendarse después de que dos hombres afroamericanos fueron arrestados mientras esperaban en una de las tiendas de la cadena de café en Filadelfia la semana pasada.La capacitación sobre ‘educación por prejuicios raciales’ está programada para el 29 de mayo para casi 175 mil empleados, dijo la compañía en un comunicado el martes.El anuncio sigue a días de protestas y una disculpa personal del presidente ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson, a los hombres en una reunión privada el lunes, confirmó una portavoz de la compañía a The Washington Post. La portavoz, Jamie Riley, no proporcionó detalles adicionales.“Cerrar nuestras tiendas para capacitación sobre prejuicios raciales es sólo un paso en un viaje que requiere dedicación de todos los niveles de nuestra empresa y asociaciones en nuestras comunidades locales”, dijo Johnson en el comunicado.Starbucks dijo que el plan de estudios se desarrollará con el aporte de expertos nacionales y locales para enfrentar el sesgo racial. Incluyen a Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de Equal Justice Initiative; Sherrilyn Ifill, presidenta y directora consejera del Fondo de Defensa Legal y Educación de la NAACP; el ex Fiscal General de EU Eric Holder; Heather McGhee, presidenta del centro de políticas Demos; y Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación.Johnson, quien corrió de Seattle a Filadelfia cuando estalló la reacción, también se reunió con el alcalde de Filadelfia y el comisionado de Policía.El presidente ejecutivo se disculpó públicamente por lo que calificó de circunstancias “reprensibles” que llevaron al arresto de los dos hombres el jueves en una tienda en el distrito de Center City de Filadelfia.“Arreglaré esto”, dijo Johnson en un mensaje de video.En una entrevista el lunes en “Good Morning America”, Johnson dijo que “lo que les sucedió a esos dos caballeros fue incorrecto” y que la compañía estaba revisando las acciones del gerente de la tienda que había llamado a la Policía.“Mi responsabilidad es mirar no sólo a ese individuo, sino mirar más ampliamente las circunstancias que lo configuraron sólo para asegurar que eso nunca vuelva a ocurrir”, dijo Johnson.Starbucks dijo más tarde que el gerente que llamó a la Policía “ya no está en esa tienda”.El Starbucks en la esquina de la calle 18 y Spruce se había cerrado temporalmente debido a manifestaciones internas y externas, pero reabrieron el martes por la mañana con poca conmoción. No hubo manifestantes afuera, y los clientes en línea mostraron poco interés en hablar sobre lo que había sucedido allí en los últimos días. Era normal como siempre dentro de la tienda, con sus ordenadas muestras de cajas de proteínas BLT de pollo y gummies gourmet sabor mimosa espumosa.Un día antes, los manifestantes se habían reunido en el lugar. Una persona en la multitud izaba un cartel que decía: “¿Está despedido o no?”, en referencia al gerente de la tienda que llamó a la Policía. Otros gritaban: “Racismo en cualquier lugar es racismo en todas partes”.El martes, la Policía de Filadelfia lanzó la llamada al 911, así como los despachos de la policía y otras transmisiones que ofrecen una cronología de los eventos.A las 4:37, una empleada del Starbucks llamó a la Policía para informarles “dos caballeros en mi cafetería que se niegan a hacer una compra o se van”. Los oficiales llegaron a Starbucks 4:41, según la cinta. A las 4:44, los oficiales solicitaron respaldo y un supervisor para “un grupo de hombres causando disturbios” dentro del Starbucks. El envió una copia de seguridad adicional a las 4:45.A las 5 p.m., los oficiales se dirigían a su cuartel general con dos arrestos.Al menos dos videos de teléfonos celulares capturaron el momento tenso cuando al menos seis policías de Filadelfia se pararon sobre dos hombres afroamericanos sentados, pidiéndoles que se fueran. Un oficial dijo que los hombres no cumplían y que estaban siendo arrestados por allanamiento.“¿Por qué se les pediría que se fueran?”, preguntó Andrew Yaffe en un video. Yaffe dirige una empresa de desarrollo inmobiliario y quería debatir las oportunidades de inversión empresarial con los dos hombres. “¿Alguien más piensa que esto es ridículo?”, preguntó a las personas cercanas. “Es una discriminación absoluta”.

