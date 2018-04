El Departamento de Mejoras Capitales de El Paso presentó los avances al plan maestro de revitalización del Estadio Cohen, detallando algunos de los aspectos que la comunidad desea incorporar sobre este terreno de 50 acres.Representantes de este proyecto a gran escala llevaron a cabo dos sondeos comunitarios, uno a finales de octubre 2017 y otro a principios del año, para conocer a fondo el tipo de atracciones, comodidades e infraestructuras que buscan los residentes del Noreste dela ciudad.Entre las peticiones con mayor peso se encuentra la instalación de áreas recreativas para las familias, una zona de entretenimiento que involucre comercios, y restaurantes, así como canchas para realizar actividades deportivas y áreas verdes.“La comunidad nos dio muchísima información y lo que escuchamos que es muy importante para ellos son más zonas entretenimiento para que puedan llevar a sus familias. Pero también tenemos como objetivo hacer algo que no solo sea para la gente del Noreste, sino atraer a todos dentro de la ciudad”, dijo Sam Rodríguez, ingeniero de la ciudad.El sondeo consistió de una participación total de alrededor de 700 personas que acudieron ambas reuniones.De acuerdo a Rodríguez, otro de los objetivos principales es desarrollar un espacio abierto de convivencia, algo que emule lo obtenido con la Plaza San Jacinto en la zona centro de la ciudad.Este espacio potencialmente contaría con un anfiteatro y la implementación de tecnología como alumbramiento especializado, pantallas de gran escala y flora desértica.Anexados a la propuesta de revitalización estarán otros proyectos que ya fueron aprobados con anterioridad, como el parque acuático regional del Noreste, con un costo de 7.7 millones de dólares, con una fecha tentativa de construcción para el año 2020.Para que la ‘reinvención’ del Estadio Cohen avance, se requiere de dos pasos fundamentales: primero que se apruebe el plan maestro por un voto mayoritario del cabildo municipal, programado para ser discutido en la junta regular este próximo primero de mayo.Segundo, hasta la fecha aún se requiere de una entidad que quiera realizar una inversión multimillonaria y forme parte de un convenio públicoprivado con la Ciudad. Este corporativo tendrá cierta libertad para modificar el plan maestro, pero que deberá mantener en cuenta las peticiones de la comunidad, asegura Rodríguez.“Estamos trabajando con nuestro Departamento de Desarrollo Económico para atraer la inversión privada que pueda traer dinero al proyecto. Esto nos da la oportunidad de recolectar impuestos sobre la propiedad”, explicó.Rodríguez afirmó que mediante el cobro de estos impuestos el ayuntamiento podrá reinvertirlos en el desarrollo de la infraestructura a lo largo de Cohen.El plan maestro se divide en tres fases, la primera fase aún no cuenta con una fecha especifica, pero involucrará la demolición de la estructura actual del estadio en preparación de la futura inversión.La segunda fase considera la construcción de campos multiusos y un estudio televisivo con un valor de 5.1 millones de dólares mediante un subsidio educativo del gobierno. Finalmente, la tercera fase contempla posibles inversiones como senderos, más restaurantes, hoteles y atracciones, así como la posibilidad de centros deportivos y una subestación de Policía.Sam Morgan, representante para el Distrito número 4 que abarca el Noreste de El Paso, forma parte del equipo que encabezado el plan maestro. El funcionario considera que este proyecto ha crecido con el tiempo y esta satisfecho con el concepto.“Se trata de activar este sitio al instalar algo que se apegue a la realidad y podamos sostener. Lo que he escuchado de los residentes es que están emocionados por todo lo que se ha propuesto, hemos recibido pura retroalimentación positiva”, agregó.Morgan reconoce que necesita el apoyo de los miembros del cabildo para que prosiga el plan maestro, necesitando como mínimo cuatro votos a favor adicionales al de él para que avance hacia la siguiente fase.“El Noreste de la ciudad ha sufrido un problema de imagen por bastante tiempo, pero lo que quedo en la década de los 80 ya quedo en el pasado, ahora es tiempo de avanzar y ver hacia un nuevo futuro”, concluyó.

