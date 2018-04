Bloquea Corte petición de Trump

CABEZA: Bloquea Corte petición de TrumpSumario: Rechaza moción para evitar que fiscales revisen material requisado a su abogadoNueva York— Un juez federal rechazó el lunes un intento del presidente Donald Trump y su antiguo abogado personal, Michael Cohen, de bloquear a los fiscales en Manhattan para que revisen inmediatamente un tesoro de materiales incautados en redadas del FBI la semana pasada en la oficina, hogar, habitación de hotel y caja de seguridad del jurista.Pero buscando una solución al enfrentamiento entre Trump y los fiscales que investigan a Cohen, la jueza, Kimba M. Wood, señaló que estaba considerando nombrar un maestro especial para ayudar a los fiscales cuando recojan los documentos incautados en los allanamientos.Un abogado de Michael Cohen dijo el lunes en la corte que uno de los clientes de Cohen era Sean Hannity, presentador de Fox News y un ardiente defensor del presidente Donald Trump.Los abogados de Cohen habían tratado de mantener en secreto la identidad de uno de los clientes de Cohen en un desafío judicial a un cateo del FBI en la oficina de Cohen.Pero después de varios minutos de ida y vuelta entre el gobierno y los abogados de Cohen, Kimba M. Wood, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el abogado de Cohen, Stephen Ryan, revelara en audiencia pública el nombre de un cliente en cuestión, que resultó ser Hannity.Antes de que el nombre de Hannity fuera revelado en el tribunal, Ryan había argumentado que el misterioso cliente era una "persona prominente" que quería mantener su identidad en secreto porque estaría "avergonzado" de ser identificado como cliente de Cohen.Robert D. Balin, abogado de varios medios de comunicación, incluidos The New York Times, CNN y otros, interrumpió el proceso para argumentar que la vergüenza no era un argumento legal suficiente para mantener en secreto el nombre de un cliente, y Wood estuvo de acuerdo.Después de que Hannity fue nombrado, hubo cuchicheos audibles en la sala del tribunal.Justo antes de las 4 p.m., tiempo del Este, Hannity publicó un mensaje en Twitter: "Michael Cohen nunca me ha representado en ningún asunto. Nunca lo retuve, recibí una factura o pagué honorarios legales. En ocasiones he tenido breves discusiones con él sobre cuestiones legales sobre las cuales quería su opinión y perspectiva".En un tuit de seguimiento, Hannity agregó: "Supuse que esas conversaciones eran confidenciales, pero para ser absolutamente claro, nunca involucraron ningún asunto entre mí y un tercero".Después de ofrecer esas declaraciones iniciales sobre Cohen, Hannity regresó a Twitter la tarde del lunes para brindar más detalles, diciendo que sus "discusiones 'de minimis' con Michael Cohen" habían sido "casi exclusivamente sobre bienes raíces".

