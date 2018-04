Se registra tiroteo en el Eastside

La Unidad Antipandillas de la Policía de El Paso (EPPD) sigue investigando un enfrentamiento a tiros entre dos grupos armados.Los hechos ocurrieron ayer, alrededor de las 5:40 de la tarde en la cuadra 1700 de la avenida Balladeer, en el Este de El Paso.De acuerdo con Enrique Carrillo, vocero de EPPD, vecinos del lugar llamaron al número de emergencias 911 para reportar el enfrentamiento.Carrillo comentó que los sujetos se encontraron en la calle y comenzaron a agredirse a balazos; agregó que ambos grupos tenían en su poder armas de distintos calibres.Durante el fuego cruzado un automóvil que estaba en la zona recibió un impacto, pero los primeros reportes indican que no había nadie a bordo.No se reportaron personas lesionadas durante el tiroteo. EPPD no ha dado a conocer arrestos relacionados con este incidente.Por otro lado, un hombre falleció durante el fin de semana, luego de sufrir un accidente mientras conducía una cuatrimoto en el área de Santa Teresa.La Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana (DACSO), identificó a la víctima como Iván Kihana, de 42 años.El accidente se registró el pasado 15 de abril, alrededor de las 8 de la noche, en una zona desértica cerca de la intersección de Airport Road y Pete V. Domenici Highway.De acuerdo con Kelly Jameson, vocera de DACSO, Kihana conducía una cuatrimoto Honda 2008, la cual salió repentinamente del camino y volcó.Kihana fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Transcendió que los primeros reportes indican que el alcohol no fue factor en el accidente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.