Las altas temperaturas que ya empiezan a alcanzar nuestro clima son la excusa perfecta para que toda familia se refresque en El Paso en los parques acuáticos con fuentes interactivas al aire libre conocidos como “Spray Parks”.Desde el sábado pasado, los habitantes de la ciudad pueden mojarse a gusto en cualquiera de los ocho ‘Spray Parks’, así como en la fuente refrescante de la Plaza San Jacinto, que se encuentran ubicados en varias zonas; este año cuentan con más bancas y mesas cubiertas para protegerse del sol, con el único propósito de que la visita para disfrutar sea más prolongada y más cómoda.De acuerdo a Ted Márquez, gerente de Trabajos Públicos de la Ciudad de El Paso, las mejoras totalizaron $1.3 millones de dólares y fueron financiadas a través de certificados de obligación, que es una deuda emitida sin la aprobación de los votantes.Dichas mejoras fueron logradas después de que un grupo de madres llamado ‘Moms on Board’ le solicitara en repetidas ocasiones al Ayuntamiento la necesidad de incluir más zonas de descanso en la sombra en los ‘Spray Parks’ de toda la ciudad.“Un grupo de madres fuimos con nuestros hijos a los parques de fuentes interactivas el año pasado y nos dimos cuenta de que no tenían lugares para que sentaran los padres y faltaban áreas para protegerse del sol”, dijo Adrianne Moody, una de las integrantes de ‘Moms on Board’ en El Paso.“Ante nuestras apreciaciones, decidimos primero formar un grupo en Facebook y ver lo que pensaban otras madres. Recibimos los mismos comentarios, así que decidimos ir en grupo al Concilio Municipal y compartir con ellos lo que pensábamos se necesitaba”, agregó la madre.‘Moms on Board’ llegó el año pasado al Concilio Municipal con camisetas y pancartas expresando su preocupación ante el alcalde de la ciudad, Dee Margo y los regidores, ellos escucharon y pusieron manos a la obra con las mejoras a los ‘Spray Parks’, explicó Márquez.“No sólo estamos muy contentas con las mejoras realizadas, sino que estamos muy emocionadas por cómo la Ciudad nos escuchó y respondió tan rápido. Ni siquiera un año después y ya tenemos lo que pedimos. Ésta es una muestra de que cuando te involucras pueden suceder cosas buenas en tu comunidad”, dijo Moody.Dentro de un proyecto con una inversión total de $8.1 millones de dólares, éste es el segundo año en que todos los ‘Spray Parks’ abren al público desde que se inauguró para el público el primero en su clase en 2016 como parte de un plan acuático del Ayuntamiento de El Paso.“Hemos trabajado arduamente en la ejecución de mejoras y mantenimiento para asegurarnos de que todo funcione correctamente y las familias de El Paso puedan pasar días agradables en nuestros parques acuáticos”, dijo Márquez.Los ‘Spray Parks’ también tendrán dispensadores gratuitos de protector solar gracias al apoyo de BrightGuard, LLC, a través de una asociación con Río Grande Cancer Foundation.La fundación donó el protector solar y los dispensadores para ayudar a reducir los efectos nocivos del sol en los visitantes. El costo para la ciudad fue de aproximadamente $1 mil 300 dólares del presupuesto del Departamento de parques para la instalación de los dispensadores.• Sue Young Park, 9730 Diana Dr.• Hidden Valley Park, 200 Coconut Tree• Grandview Park, 3100 Jefferson Ave.• Westside Community Park, 7400 High Ridge Dr.• Marty Robbins Park, 11600 Vista Del Sol Dr.• Braden Aboud Memorial Park, 4325 River Bend Dr.• Salvador Rivas Jr. Park, 12480 Pebble Hills Dr.• Pavo Real Park, 9301 Alameda Ave.• San Jacinto Plaza – Splash Pad, 114 W. Mills Ave.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.