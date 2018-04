Ataca Presidente de nuevo a ex jefe de FBI

Washington— El presidente Donald Trump orientó sus ataques el lunes al ex director del FBI, James B. Comey, criticando su manejo de la investigación del servidor de correo electrónico de Hillary Clinton y afirmando nuevamente que Comey y otro funcionario del FBI habían cometido crímenes.Los comentarios de Trump en Twitter fueron los primeros desde la entrevista televisiva de alto perfil de Comey el domingo por la noche en la que dijo creer que Trump es "moralmente inadecuado" para ser presidente y que espera que Trump sea votado fuera de la oficina.En su tuit, Trump se quejó de que Comey "redactó la exculpación de la deshonesta Hillary mucho antes de hablar con ella" y afirmó que al decidir cómo manejar el caso, Comey "basó sus decisiones en los números de la encuesta de ella".Trump se refería a una recomendación de julio de 2016 de Comey de que no se le fincarían cargos a Clinton en relación con su práctica de usar un servidor privado de correo electrónico mientras era secretaria de Estado.Los documentos muestran que Comey y otros funcionarios del FBI comenzaron a discutir la declaración que finalmente entregarían meses antes de que Clinton fuera entrevistada.Los conservadores se han aprovechado de los documentos para sugerir que el resultado del caso fue preparado desde el principio. Comey, sin embargo, ha defendido la práctica. Afirmó en una entrevista que se transmitió el domingo por la noche en ABC que es común que los agentes y fiscales elaboren acusaciones cuando están muy avanzados en el caso y tienen una idea de hacia dónde podría ir, y esto no fue diferente."Cualquiera que haya llevado a cabo investigaciones sabe que si has estado investigando algo durante casi un año y no tienes una idea general de dónde va a terminar, deberías ser despedido porque eres incompetente", dijo Comey.Durante la entrevista, Comey también dijo que su decisión de anunciar poco antes de las elecciones que el FBI iba a reabrir el caso estaba influenciado por su creencia de que Clinton vencería a Trump y su deseo de asegurarse de que los resultados de las elecciones fueran considerados legítimos.

