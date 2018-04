'¿A dónde vamos a correr si hay guerra?'

Activistas de la organización ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) junto con miembros de la comunidad, llevaron a cabo una protesta el domingo en contra de los bombardeos de blancos en Siria por parte de Estados Unidos y sus aliados.El viernes por la noche se dio a conocer que fueron destruidas –con misiles– en Damasco instalaciones que el gobierno de Bashar Assad utiliza para construir armas químicas que lanza contra la población civil de su país.“Estamos al lado de Fort Bliss”, dijo Irving Chávez, uno de los manifestantes. “Si Trump y sus amigos imperialistas empiezan una guerra, nos podría afectar muy gravemente, no piensan en las implicaciones que pueden ocurrir. Si hay una guerra y nos ataca, por ejemplo Rusia, ¿A dónde vamos a correr o a donde vamos a ir? Es algo muy feo”.La protesta dio inicio alrededor de las 2:00 pm en la Plaza San Jacinto, en el 114 West Mills Avenue, en el Centro. En el mitín se habló del supuesto mal uso de los fondos federales, además de la preocupación por la vecindad de El Paso con Fort Bliss, una de las bases más estratégicas de EU.Consideraron que esta cercanía debe generar interés generalizado entre los paseños y fronterizos en general.“Estados Unidos, como se sabe, es un país imperialista y siempre donde él quiere meter sus manos, donde hay dinero que pueden sacar, ellos van a meterse como ellos quieran”, mencionó Chávez.Al igual que otros manifestantes, exigió que el Gobierno Federal deje de emplear recursos provenientes de los impuestos en guerras y conflictos en otros países.“Estamos gastando millones de dólares en bombas. El bombardeo que acaba de ocurrir el viernes fueron $103 millones de dólares, no estoy seguro del estimado exacto, pero cuesta $55 millones de dólares poder arreglar las líneas de agua en Flint, Michigan donde la gente no tiene agua para tomar”, dijo Chávez.Los exiguos presuntos educativos a nivel nacional también generaron controversia y malestar entre los asistentes a la protesta.“Ahora el presidente Trump siempre dice que no hay dinero para educación, el junto a su secretaria están planeando cortar 9 mil millones de dólares del presupuesto de educación y uno se tiene que preguntar ‘¿Por qué nunca tenemos dinero para la educación pero siempre hay dinero para bombardear a otros países?’”, señaló María Salazar.Para mayor información sobre los esfuerzos y protestas que se realizan contra la guerra entre el país americano y Siria, puede visitar la página de internet www.answercoalition.org

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.