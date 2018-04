¡Hasta pronto, profesor Blevins!

Cada semana el pintoresco y emblemático Leo Blevins invita a su programa de televisión Perspectivas El Paso a personajes importantes o a aquellas personas que merecen ser descubiertas por lo mucho que tienen que ofrecerle a la sociedad en diferentes aspectos de la vida.Desde el 2007, el programa que transmite el canal de TV de El Paso Community College (EPCC) –y también se ve en YouTube.com– ha cubierto toda una gama de temas que van desde la política, el gobierno y la vida militar hasta la educación, la tecnología y la música.Este miércoles 16 de abril, Blevins, de 79 años, grabará su último programa de Perspectivas El Paso para cerrar un capítulo más en su vida e inmortalizar su trabajo como uno de los aportes más representativos para la industria y la academia en la televisión local.“No estoy triste al contrario. Estoy complacido de tantos años de haber tenido la oportunidad de dar a conocer cientos de historias entre nuestra comunidad”, dijo Blevins quien fuera profesor de Gobierno en EPCC desde 1972 hasta 2016.“Me complace haber tenido la oportunidad de entrevistar a tantos personajes que han dejado una huella en mi carrera”,Perspectivas El Paso sale al aire a través del canal de televisión de EPCC los sábados, domingos, martes y miércoles, de la misma manera se transmite en el canal 13 KCOS a nivel local los domingos a las 12:30 del mediodía.En el último programa de Perspectivas El Paso que saldrá al aire el próximo 27 de abril Blevins empezará entrevistando al cineasta neoyorquino Charlie Minn donde hablará de su más reciente producción documental “A Nightmare in Las Vegas”.Posteriormente se cambiarán los papeles y será Blevins el entrevistado especial del programa de televisión y el cineasta será el entrevistador.“Quedó muy bien nuestro último programa, especialmente porque es algo diferente. Charlie me preguntó que si alguna vez me habían entrevistado en televisión y de ahí nació la idea de cambiar los roles del juego. Creo que a la gente le va a gustar”, añadió Blevins.Aunque luce lozano, reluciente y feliz dice que está cansado, que seguirá viviendo intensamente, pero ahora a una velocidad un poco más pausada.El hombre que se define como un hiperactivo que espera siempre más, asegura que tendrá un ocupado retiro alejado de las cámaras, de las aulas de clase, pero no de sus personajes, ni de las letras.“Planeo continuar escribiendo eso me mantiene vivo. Mis personajes me acompañarán a eventos comunitarios, a escuelas a desfiles, donde me llamen trataré de estar”.En El Paso y en todo el estado Blevins no sólo es recordado por Perspectivas, sus diferentes cátedras académicas y su hiperactiva personalidad, han sido sus disfraces, especialmente el del Tío Sam, los que han creado una marca personal al lucirlos durantes sus clases, así como en desfiles de temporada y apariciones locales.A través de los años, Blevins y su famosa barba han aparecido disfrazados como el Rey León, Superman, agente de la KGB, agente de la Patrulla Fronteriza, guardián de prisión, los generales Grant y Lee, Rambo, Lincoln, campesino sureño, Juan de Oñate, Ranger de Texas, Inspector de Burdel, Killer Bee y Big Tex, entre docenas más.Nacido en Levalland, Texas, cerca de Lubbock, enseñó en una escuela secundaria en Deming, Nuevo México, así como a lo largo de la frontera entre California y México cerca de una localidad llamada El Centro. También dictó cátedra en Texas Tech antes de ingresar a EPCC en 1972, donde ejerció como maestro hasta su retiro.Fue en Texas Tech donde presentó por primera vez los disfraces como una forma de dramatizar un tema en el plan de estudios de la escuela.La idea creció espontáneamente y fue tomando fuerza en el entendimiento y involucramiento de los estudiantes en la clase", dijo sobre el primer disfraz que usó en un salón de clases que representaba a un hombre racista vistiendo una chaqueta deportiva y una camisa blanca.Más tarde, comenzó a usar una camisa con los colores de la bandera estadounidense junto con el famoso sombrero del Tío Sam. Con ese disfraz, sorprendió en una manifestación contra la guerra en los días de la Guerra de Vietnam.Con los años Blevins ha compartido escenario con personas como Lee Greenwood cantante de la canción patriótica y conocida God Bless the U.S.A, bailó con la ex gobernadora de Texas Ann Richards y se presentó ante los presidentes Clinton y George W. Bush.Aunque no todas la respuestas a sus apariciones han sido positivas Blevins recuerda que una vez en el evento aéreo Amigo Airsho un hombre en la audiencia lo insultó al reclamarle que el gobierno le obligaba a pagar demasiados impuestos.El académico asegura que de sus años como educador tiene muchos recuerdos y satisfacciones sin embargo lo que más le llena su corazón es poder haber aportado un granito de arena en el aprendizaje de sus alumnos y haber producido una diferencia en ellos.Como si fuera poco este interesante hombre es un apasionado constante del aprendizaje incluso después de la jubilación en el 2016 y asegura que entre más ocupado se mantenga el cerebro mejor trabaja. [email protected]