Va a Cannes cortometraje de estudiantes de NMSU

El filme “Good Night” se ha convertido en una gran oportunidad para un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU). El cortometraje escrito y dirigido por el estudiante de filosofía de NMSU, Brandon T. Gass, y estelarizado por estudiantes de NMSU ha sido aceptado en la terna de corto metraje del Festival de Cine en Cannes.Los estudiantes asistirán al festival, uno de los más prestigiosos en el mundo, que tendrá lugar del 8 a 19 de mayo.Este fin de semana algunas de las otras películas de Gass serán exhibidas en el Teatro Fountain en Las Cruces. A las 4:30 p.m. del sábado 14 de abril: Idyll Nights”, un film de 45 minutos, y otros dos cortometrajes “Waiting for a Train” y “Stale Cherry” también serán proyectados. Gass y otros actores estarán presentes en la exhibición. Se sugiere una donación de cinco dólares, con el fin de recaudar fondos para los gastos del viaje a Cannes.El film “Good Night” es estelarizado por las estudiantes de teatro Jessica Jiménez como la actriz principal y Daniela Castorena como su amiga. La película tiene una duración de tan sólo seis minutos.“Se trata de una amistad a punto de entrar a una transición”, dijo Gass, quien ha filmado seis cortometrajes, dos documentales y 10 videos musicales. “La historia sigue a dos amigas que pasan la noche juntas antes de que una de ellas se vaya a la mañana siguiente por razones desconocidas. Es una película sobre una amistad tan estrecha que está a punto de terminar”.Otros dos estudiantes de teatro de NMSU asistirán al festival con Gass y Jiménez. Taylor Rodríguez y Nick Check ya han aparecido como actores en otros filmes de Gass.Jiménez, quien se graduará en mayo del 2019, se quedó impactada cuando escuchó la noticia de que la película había sido aceptada en Cannes y que viajaría a Francia para el festival.“Es increíble”, dijo. “Nací y crecí en Doña Ana. Nunca pensé que esto me sucedería a mí. Lo más lejos que he viajado ha sido a Nueva York. Ésta es la oportunidad de mi vida”.Ese festival de películas no sólo representa el reconocimiento de su trabajo, sino también la promesa de tener contactos profesionales para sus futuras carreras.“El Festival de Cannes es uno de los más prestigiados del mundo”, dijo Gass. “Si uno desea hacer una carrera en la cinematografía, es uno de los mejores lugares a los que uno puede ir. El potencial es casi ilimitado”.Rodríguez y Check también están emocionados acerca de la posibilidad de conocer profesionales de la industria. Aunque Check estudia el primer año universitario, Rodríguez se graduará en diciembre y se prepara para hacer la mayoría del viaje.“Los tres pilares en los que descansa una carrera en la actuación son: trabajo duro, talento y conexiones. Esta es una enorme oportunidad para hacer las conexiones”, dijo Rodríguez.“Tan sólo el salir del país es emocionante”, dijo Check. “Es una gran oportunidad para relacionarse con personas y conocerlas en el negocio que las han hecho”.Gass, quien se graduará en mayo del 2019, no sólo escribió y dirigió el filme, sino también fue el productor, cinematógrafo y editor. Gass comentó que costó muy poco producir la película, además del precio de la gasolina, ya que tuvieron que viajar a varias locaciones alrededor de Las Cruces.Vea las escenas de la película y cuando los estudiantes hablan acerca de su viaje al Festival Cinematográfico de Cannes en https://youtu.be/gKP_Jwkurfc.Después del festival, el grupo viajará a Irlanda durante una semana. Gass planea filmar películas tanto en Francia como en Irlanda con estudiantes de actuación. El equipo está recaudando dinero para pagar los costos del viaje.Los estudiantes han creado una cuenta que los ayude para ese fin, está en https://www.gofundme.com/cannes-film-festival-fund.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.