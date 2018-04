Acusa a Trump de ser 'moralmente incapacitado para ser presidente'

Washington— El exdirector del FBI James Comey dijo en su primera entrevista televisada desde que fue despedido que creía que Donald Trump era "moralmente incapaz de ser presidente", y que era "posible" que los rusos tuvieran material que pudiera usarse para chantajearlo.En una amplia conversación con George Stephanopoulos emitida en ABC la noche del domingo, Comey apuntó a Trump en términos muy claros, comparando su administración con una familia de la mafia, comparando su presidencia con un incendio forestal y afirmando que había evidencia de que había cometido un crimen.Dijo, curiosamente, que no favorecería que se le hiciera un juicio político a Trump para que lo destituyera de su cargo, porque eso "liberaría al pueblo estadounidense de una responsabilidad y sucedería algo indirectamente que creo que están obligados a hacer directamente", a través de las elecciones. En cambio dejó en claro su opinión sobre si Trump era apto para mantener el puesto."Este presidente no refleja los valores de este país", dijo Comey.La entrevista se emite días antes de que Comey se preparara para lanzar nuevo libro y se embarque en una gira de medios para promocionarlo. Gran parte de lo que Comey le dijo a Stephanopoulos refleja lo que escribió, aunque sus comentarios televisivos y extemporáneos seguramente atraerán la atención del presidente, que es un ávido espectador de televisión.El domingo por la mañana, Trump twitteó las críticas a Comey, negando algunas de las acusaciones de Comey y alegando que Comey reveló información clasificada y le mintió al Congreso."El resbaladizo James Comey, un hombre que siempre termina mal y fuera de control (¡no es inteligente!), Pasará a ser el peor director de la historia del FBI, por mucho". Trump escribió.A The Washington Post se le permitió revisar una transcripción completa de la entrevista de Comey, que duró casi cinco horas.Como lo hizo en su libro, Comey detalló en la entrevista la fijación de Trump a las acusaciones no probadas de que vio prostitutas orinarse entre sí en un hotel de Moscú en 2013, afirmando que Trump en un momento dijo que estaba considerando ordenarle a Comey que investigara y refute el incidente porque no quería "ni siquiera un 1 por ciento de posibilidades" de que su esposa, la primera dama Melania Trump, creyera que sucedió.Comey dijo que eso le pareció extraño. "Recuerdo haber pensado, '¿Cómo podría su esposa pensar que hay un uno por ciento de probabilidades de que usted estuviera con prostitutas orinando en Moscú?' ", dijo, y agregó que su evaluación era que es posible que Trump sea culpable de la acusación."Honestamente, nunca pensé que estas palabras saldrían de mi boca, pero no sé si el actual presidente de los Estados Unidos estaba con prostitutas orinando en Moscú en 2013", dijo Comey. "Es posible, pero no sé".Comey dijo que era posible, también, que los rusos pudieran tener material que podría usarse para chantajear a Trump."¿Crees que los rusos tienen algo sobre Donald Trump?" Preguntó Stephanopoulos."Creo que es posible. No sé. Estas son más palabras que nunca pensé que hablaría sobre un presidente de los Estados Unidos, pero es posible", respondió Comey.Comey describió detalladamente varias conversaciones que tuvo con Trump, diciéndole a Stephanopoulos de cómo el presidente le pidió su lealtad y cómo esa interacción y otras le recordaron su tiempo como fiscal en Nueva York persiguiendo a familias de la mafia, para quienes la lealtad al jefe y la organización era el único valor que importaba."Es la familia, la familia, la familia, la familia", dijo Comey.