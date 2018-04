El próximo 17 de abril vence el plazo para que las personas físicas realicen su declaración de impuestos, pero el Servicio de Recaudación Interna (IRS) exhorta a los contribuyentes a pedir una prórroga en caso de que no puedan cumplir a tiempo con el requisito.“La presentación de una prórroga permite a los contribuyentes reunir, preparar y presentar sus impuestos ante el IRS hasta el 15 de octubre”, informó Irma Treviño Alanís, vocera del IRS.“Sin embargo, esta prórroga no extiende el plazo para los pagos de cualquier impuesto adeudado”, subrayó la vocera.La extensión del plazo que se concede de forma automática otorga 6 meses para que los contribuyentes cumplan con su obligación fiscal, pero para ello deben de solicitarla antes del 17 de abril.“Los contribuyentes pueden solicitar una prórroga a través de un preparador de impuestos, utilizando un software, o enviando por correo tradicional un Formulario 4868” comentó Treviño Alanís.El Formulario 4868, denominado “Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración 2017” debe llenarse con información donde se estime la cantidad de impuestos que se adeuda para el 2017, utilizando la información que el contribuyente pueda tener disponible.Además se pide anotar la cantidad total de impuestos que adeuda en la línea 4 del Formulario 4868, y presentarlo antes de la fecha de vencimiento del plazo de entrega normal de su declaración.En la actualidad los preparadores de impuestos pueden solicitar la prórroga automáticamente con los servicios en línea, y obtener un acuse de recibo del IRS, pero “en caso de que el contribuyente decida enviar por correo tradicional su formato para la prórroga, el sello de la oficina postal debe de mostrar la fecha del 17 de abril o anterior”, destacó la vocera.El IRS, en su página web resalta el hecho de que la prórroga no exime de pagos a los contribuyentes, y aunque se solicite dicho aplazamiento es posible que el contribuyente tenga que pagar multas o intereses de pagos atrasados.“Si se utiliza el programa Free File, los contribuyentes pueden hacer la solicitud de forma electrónica y gratuita, e incluso realizar pagos electrónicos a través de Direct Pay, con el Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS, por sus siglas en inglés) o tarjeta de crédito o débito”, dijo Treviño.“De esta forma, los contribuyentes no tendrán que presentar un formulario de prórroga por separado y recibirán un número de confirmación para sus archivos”, sostuvo.Contribuyentes sin capacidad de pagoPara los contribuyentes que no pueden pagar al momento algún adeudo en sus impuestos, el IRS cuenta con diferentes opciones como planes de pago a corto plazo, mismo que puede extenderse hasta por 120 días.“Los contribuyentes también pueden solicitar un plan de pago mensual o un acuerdo de pago a plazos, en donde se aplica una tarifa de usuario de 149 dólares en planes de pago mensual o acuerdos de pago a plazos que se pueden reducir a 31 dólares si los pagos se realizan mediante débito directo”, sostuvo Treviño.Cabe destacar que los contribuyentes individuales que adeudan más de 50 mil dólares y las empresas que adeudan más de 25 mil dólares deben de presentar un estado financiero junto con la solicitud de plan de pago.“Si los contribuyentes no encuentran una opción que les funcione, el IRS puede ofrecer otras alternativas como una prórroga temporal del proceso de cobro”, afirmó la funcionaria.Para mayor información los contribuyentes pueden comunicarse con el IRS al 800-829-1040, y obtener mayor información en el sitio web www.irs.gov

