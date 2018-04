Se acaba el tiempo para pagar los taxes

Si aún no declara al fisco sus ingresos generados durante el pasado 2017, está a pocos días de quedarse atrás, ya que el 17 de abril es el último día para cumplir con esta obligación anual, pero quienes así lo deseen, pueden solicitar una extensión cuyo vencimiento es en octubre.El Servicio de Ingresos Internos, (IRS, por sus siglas en inglés), ofrece incluso a contribuyentes que califiquen en base a su nivel de ingresos la opción de llevar de manera gratuita la declaración fiscal mediante la página IRS.gov.A medida que se aproxima la fecha límite para presentar impuestos, el IRS pide a los casi 40 millones de contribuyentes que aún no han presentado sus declaraciones de impuestos que hay una variedad de opciones en dónde obtener ayuda en los últimos días de la temporada de impuestos.Irma Treviño, vocera de IRS en Texas, dijo a El Diario de El Paso que es importante recordar a los contribuyentes el apoyo que el IRS brinda en caso de que no puedan presentar su declaración de impuestos antes del 17 de abril.“Se les recomienda que soliciten una prórroga, está disponible en línea y se les pide que la envíen lo más pronto posible, no es difícil sacar la prórroga, por lo general, se le aprueba a todos los contribuyentes que la pida”, expresó.“El IRS comprende y es por eso que les da una oportunidad, con la finalidad de dar el tiempo necesario para que presenten su declaración lo más pronto que se pueda y hasta octubre”, agregó Treviño.El apoyo del IRS está disponible las 24 horas del día, y durante los siete días de la semana mediante su página web.De acuerdo con Treviño, esta semana es la más activa de la temporada de impuestos, debido a que millones de personas alrededor del país presentan sus declaraciones en los últimos días de la fecha límite.Hasta el pasado 6 de abril, el IRS ha procesado más de 101 millones de declaraciones de impuestos y ha emitido más de 79 millones de reembolsos por un total de 226.6 mil millones de dólares, según la entidad.En promedio, el reembolso que se ha entregado por declaración en este año es de 2 mil 864 dólares.Sin embargo, el IRS informó que espera recibir alrededor de 14.9 millones de declaraciones de impuestos individuales para esta semana que acaba de concluir, de las cuales, 13 millones serán archivadas electrónicamente.Además, el IRS confirmó que para la siguiente semana espera por lo menos 17 millones de declaraciones de impuestos.Al igual, se espera que las solicitudes de prórroga excedan los 11 millones para la próxima semana, de lo cuales, la gran mayoría serán por medio del sistema electrónico.En general, en este 2018, el IRS dijo que se esperan más de 14 millones de solicitudes pidiendo prórrogas y extensiones por parte de los contribuyentes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.