Austin— Cuando el representante federal Beto O'Rourke anunció el alcance su última campaña de recaudación de fondos a principios de este mes –unos impresionantes $ 6.7 millones– se esperaba ampliamente que superara lo que su rival, el senador republicano Ted Cruz, obtuvo durante el mismo período. Ahora está claro por cuánto lo ganó: aproximadamente $ 3.5 millones.Cruz recaudó $3.2 millones en los primeros tres meses de este año, según su funcionarios de campaña.O'Rourke, demócrata de El Paso, no superó sólo a Cruz: publicó una de las mejores recaudaciones trimestrales de fondos de todos los tiempos, fuera de las campañas presidenciales. Si no fuera por la gran suma de O'Rourke, la recaudación de fondos de Cruz se consideraría robusta para cualquier titular que busque la reelección.Al contar los números de Cruz, su equipo toma en cuenta tres grupos: Ted Cruz para el Senado, un comité de campaña de reelección; el Comité de Acción Política (PAC) de liderazgo denominado Empleos, Libertad y Seguridad; y Ted Cruz Victory Committee.O'Rourke, que solo tiene una sola cuenta de campaña, ha renunciado al dinero de los PAC.El fondo de la campaña de reelección de Cruz solo recaudó $ 2.7 millones. El resto de los $ 3.2 millones se recaudó a través de su PAC de Liderazgo y su comité conjunto de recaudación de fondos. La campaña de Cruz informará tener $ 8.2 millones disponibles en los tres grupos. La noche del viernes, la campaña de O'Rourke anunció que "ahora tiene más de $ 8 millones disponibles".Desde hace un año que dio a conocer sus planes de dejar su curul en la Cámara de Representantes, en un intento por derrocar a Cruz, O'Rourke ha superado con frecuencia a Cruz en el duro frente de recaudación de fondos. Pero Cruz también tiene una red de grupos alineados que gastarán dinero en su nombre durante la campaña.También se espera que tenga un apoyo masivo de los súper PAC en el otoño. O'Rourke, mientras tanto, ha pedido públicamente a los super PAC que no lo ayuden en la carrera.Texas no ha elegido a un demócrata para ocupar un cargo estatal desde 1994. Pero la campaña de O'Rourke ha entusiasmado a los demócratas en todo el país, en parte debido a su capacidad de atraer a grandes multitudes en todo Texas, incluso en algunos baluartes conservadores.Sin embargo, el entusiasmo detrás de la oferta de O'Rourke sigue siendo desconcertante para algunos observadores políticos nacionales. Si bien cuando un retador supera frecuentemente al titular de un puesto de elección popular, manda una señal que su campaña es viable, la mayoría de los expertos políticos dicen en privado, si no es que públicamente, que Cruz se mantiene en una posición sólida para ganar la reelección.

