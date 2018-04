Marchan contra el abuso infantil

Durante la mañana de ayer, miembros de la organización Project CHANCE y de la comunidad, se reunieron en la Plaza San Jacinto para marchar en contra del abuso infantil.Más de una centena de zapatos de niños yacían en uno de los jardines de la explanada de la conocida ‘plaza de los lagartos’ como símbolo de las muertes infantiles que se registraron en Texas durante el 2017.De acuerdo con los organizadores, esta es la quinta edición de la “Marcha en contra del Abuso Infantil”, en donde además de protestar en contra del maltrato a los niños, se llevó a cabo una feria con presentaciones y prestadores de servicios infantiles.Priscila Monarez, directora de Project CHANCE, explicó que es importante levantar conciencia en la comunidad paseña en relación al abuso infantil.Detalló que en el 2017, fueron confirmadas mil 943 víctimas de violencia infantil y negligencia en el Condado de El Paso, de las cuales, 4 de ellas perdieron la vida.“Esto es una realidad fatal, y es importante señalar que ese número aquí en el Condado de El Paso sólo refleja los casos reportados, sabemos que la cifra es más alta debido a todos esos casos de abuso infantil que no son reportados”, expresó Monarez.De acuerdo con los datos, 172 niños murieron en Texas durante el año pasado siendo víctimas de algún tipo de abuso.El abuso viene en muchas formas, desde abuso físico, negligencia, abuso verbal, emocional, e incluso sexual. Sabemos que el 80 por ciento de los casos que se han presentado en el Condado de El Paso han sido por negligencia, comentó Monarez.Desde malnutrición, golpes, insultos, no otorgar educación, ni limpieza personal, así como no proveer ropa adecuada para el clima o dejar sin cuidado a un menor de edad, son parte de los casos de negligencia infantil que se presentan localmente.La paseña directora y fundadora de la organización en contra del abuso infantil, expresó a El Diario de El Paso que su experiencia ha sido el principal impulso para continuar luchando en contra de este tema y concientizar a las personas para su prevención.“Yo fui una sobreviviente de abuso sexual infantil es por eso que me involucré y forme Project CHANCE con la finalidad de terminar con el abuso en contra de los niños, es difícil, es un tema delicado que no mucha gente quiere mencionar, pero es necesario hacerlo e involucrar a los demás”, manifestó.Esta es una realidad terrible, pero para aquellos que aún sufren, queremos que las víctimas de nuestra comunidad sepan que no están solas, dijo Sonia Esquivel, asistente de la marcha.Después de unas palabras en el pódium, docenas de familias y personas marcharon con pancartas desde la sede de reunión hasta el anexo del Centro de Detención del Condado de El Paso, ubicado en el 601 de la calle Overland.Fue ahí en donde a voz unánime gritaron hacia el edificio de la prisión: “No excusas, no más abuso infantil”, “Queremos leyes más estrictas”.Monarez comentó que el abuso infantil es un ciclo que debe detenerse. “Muchas veces las víctimas son demasiado jóvenes para pedir ayuda o tienen demasiado miedo para hablar”.En conjunto, nuestro objetivo es romper el silencio, abrir un diálogo público sobre la enormidad del problema de abuso y negligencia infantil en nuestra comunidad. Niños inocentes están sufriendo, e incluso muriendo y debemos prevenirlo creando conciencia y brindando recursos valiosos a familias en riesgo, concluyó. (Sabrina Zuniga)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.