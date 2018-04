Anulan juicio de acusado de asesinar a 'migra'

Con cara de sorpresa, Hisaías Justo López escuchó ayer cómo un juez declaró nulo el juicio en su contra por el homicidio de un agente de la Patrulla Fronteriza, debido a que el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre su culpabilidad o inocencia.Gonzalo García, a cargo de la Corte de Distrito 210 del Condado de El Paso, tomó esta decisión, luego que después de más de siete horas de deliberaciones los jurados, que un día antes fueron “secuestrados” por la Corte, no pudieran alcanzar un veredicto. Esto, debido a que los abogados de la defensa, Heather Hall y Marcelo Rivera, lograron sembrar la duda sobre la supuesta culpabilidad de su cliente entre los seis hombres y seis mujeres que conformaban el jurado.La defensa argumentaba que López actuó en defensa propia, luego de que el agente Isaac Morales y su grupo de amigos lo agredieran. La Fiscalía sostenía que los abogados defensores estaban tratando de confundir al jurado entre lo que era defensa personal y el uso de fuerza mortal.“Sacar una navaja y amenazar personas, no es defensa propia. Apuñalar a alguien en la pierna y luego en el ojo por supuesto que no es defensa propia”, explicó el fiscal Scott Ferguson.Personal de la Corte reveló que diez de los doce jurados encontraron culpable a López, mientras que los dos restantes creían en su inocencia.A lo largo del juicio, Hall y Rivera trataron de demostrar que Morales y sus amigos habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas antes de llegar al bar donde ocurrieron los hechos.“Morales tenía toda la tarde tomando, estaba ebrio y fuera de control. Hisaías sólo se defendió de una agresión, como cualquier persona lo hubiera hecho”, dijo Hall.Rivera agregó que es una tragedia que Morales haya muerto, pero aseguró que eso no vuelve a su cliente un criminal.“Es terrible cuando un hombre muere, es una verdadera tragedia pero no siempre es un crimen”, expresó el abogado defensor.Por su parte, la Fiscalía mencionó que cuando López sacó su navaja y comenzó a amenazar a Morales de muerte, éste intentó calmarlo diciéndole que era un agente federal y mostrándole sus acreditaciones, pero el hombre se las tiró de un manotazo.El fiscal Josh Ávila, agregó que López trató de intimidar al agente dándole a entender que era miembro del Cártel de Sinaloa mientras gritaba “puro Sinaloa”.La defensa pidió al jurado no dejarse engañar, ya que la Fiscalía estaba armando una historia donde buscaban hacer ver a Morales como un “héroe americano”.“Los fiscales quieren que sea una historia del bien contra el mal, la Patrulla Fronteriza contra los cárteles de la droga”, resaltó Hall.A pesar de que los fiscales y los abogados de la defensa no estuvieron disponibles para comentarios por una orden de “mordaza” que impuso el juez, se dio a entender que habrá un nuevo juicio.Por otro lado, los familiares de López y de Morales tampoco quisieron hablar con los medios y salieron rápidamente de la Corte.Los más afectados ante la decisión del juez fueron los familiares de Morales, que no paraban de llorar ante la noticia de la anulación del juicio.El 20 de mayo de 2017, López apuñaló a Morales, quien se encontraba fuera de su horario de servicio, en el estacionamiento del bar Union Drafthouse, ubicado en la cuadra 12000 de la calle Tierra Este.La víctima, de 30 años, su novia y otra pareja caminaban rumbo a sus vehículos, cuando López comenzó a agredirlos verbal y físicamente para luego salir corriendo.López fue perseguido por Morales y otras personas, pero mientras intentaba huir, éste apuñaló al agente en una pierna y luego en el ojo izquierdo.Testigos del ataque lograron detener a López metros más adelante y llamaron a las autoridades para entregarlo.Morales fue trasladado de emergencia a un hospital, donde estuvo en condición crítica hasta que falleció el 24 de mayo.López, de 40 años, aún enfrenta un cargo por homicidio en relación a la muerte del agente y por este delito podría pasar hasta 99 años en prisión.