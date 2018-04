Presenta chihuahuense filme en EP

Nacido y criado en la capital del estado de Chihuahua, Cesar Alejandro, —su nombre artístico—, es un cineasta, productor y actor que se ha abierto camino en la industria cinematográfica en los Estado Unidos.Este fin de semana, presentará en esta ciudad su décimo-segunda película, que lleva por nombre ‘La Línea que Divide’, la cual, narra una serie de situaciones que sólo en la frontera suelen suceder.“Me encanta realizar películas basadas en la conciencia social, hemos estados involucrados en varios filmes que cuentan historias reales y que establecen situaciones sociales que verdaderamente suceden”, expresó en entrevista Cesar Alejandro a El Diario de El Paso.El concepto del filme, renace entre las raíces de ser mexicano, pero en un suelo que no es el propio. “Es el interpretar que uno ya no es de allá pero tampoco es de aquí”, comentó el cineasta.Agregó que la cinta interpreta el trato que existe entre ambas naciones, temas como: la ola de violencia que empujó a familias a migrar, la formación del poblado de Nuevo Laredo, e incluso cuando los jóvenes en el rango de 18 a 20 años de edad cruzaban la frontera para beber alcohol en el lado de Ciudad Juárez.“Cosa que ahora ya casi no se ve, está volviendo el fenómeno en donde los jóvenes iban de fiesta en México, con sólo cruzar la frontera, pero creo que no igual como en años anteriores”, comentó.El filme fue realizado en dos años en el Condado de El Paso y sus alrededores. Poblaciones como: Tornillo, Fabens, Canutillo y Vinton fueron parte esencial del rodaje.“Fuimos acomodando los sets, esta es una de las primeras películas en donde no filmamos en Juárez, la gente que participó en la película son gente que vivía en Juárez y ahora vivimos en El Paso, no somos de un lado ni del otro”, expresó Cesar Alejandro.Como parte del elenco, el actor Arie Verveen y Benjamín Islas, además cuatro jóvenes fronterizos que enmarcan parte de la escenas entre la frontera de Ciudad Juárez y El Paso.“Es una película verdadera de la frontera, lo positivo y lo negativo, tenemos que aceptarlo no podemos negarlo”, expresó el director. “Tiene un mensaje muy positivo y sobre todo muy ilustrativo”.El filme se muestra desde hoy en el cine Premiere del centro comercial Bassett Place.

