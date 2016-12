Aspen, ‘perra bombera’ que renueva a poblado

Mesilla, N. M.— El nuevo marshal de Mesilla no es nuevo en el pueblo.Kevin ‘K.C.’ Alberg fue miembro del Departamento de Bomberos Voluntarios de Mesilla por unos tres años, y recientemente fungió como el jefe de bomberos del pueblo. Con 21 años de experiencia en la vigilancia del cumplimiento de la ley y experiencia en seguridad, Alberg fue nombrado el 1 noviembre el nuevo marshal de Mesilla.‘Llega súper calificado. Somos afortunados y estamos emocionados de tenerlo’, declaró la alcaldesa Nora Barraza.Alberg declaró que pretende apoyarse en esa experiencia como marshal de Mesilla. A la fecha, ya ha realizado algunos cambios en Mesilla dignos de mencionarse, trayendo a la ciudad su primer perro bombero, una labrador retriever amarilla capaz de detectar materiales que aceleran los incendios. Mesilla nunca ha tenido ese tipo de recurso, ni la mayoría de las comunidades del Sur de Nuevo México, reportó Las Cruces Sun-News.Aspen, una hembra de 2 y medio años y aproximadamente 60 libras, es ahora la compañera constante de Alberg. Porta una pechera que tiene un gafete bordado. Debido al entrenamiento especializado de Aspen como perra bombera, se le considera una oficial certificada de la ley.‘Ella va a donde quiera que yo voy’, comentó Alberg. ‘Es la única perra bombera en el estado que está certificada en detección de aceleradores de incendios’.Habiendo trabajado con perros bomberos antes, Alberg dirigió los esfuerzos exitosos para que Mesilla recibiera un donativo de 25 mil dólares y participara en un programa para entrenar a perros a que detecten incendios provocados patrocinado por la aseguradora State Farm.‘El donativo paga por el entrenamiento, vuelos, cualquier cosa relacionada para ayudarla profesionalmente’, explicó Alberg. ‘Ella es un recurso, no sólo para la ciudad, sino para todo el estado. Va a cualquier incendio que asistan los bomberos del poblado. Además está disponible para ayudar con investigaciones (de incendios) fuera de la jurisdicción de Mesilla’.Desde que Aspen llegó a Mesilla en abril, la perra ha ayudado en la investigación de un incendio en la villa Santa Clara, cerca de Silver City. Alberg relató que también han ofrecido los servicios de Aspen a departamentos de Bomberos de los condados Las Cruces y Doña Ana.‘Es muy buena en lo que hace’, expresó Alberg. ‘Siempre está entrenando’.Su conducta también es de ayuda. Alberg expresó que Aspen se lleva bien con los niños, y que esto permite la creación de oportunidades de educación.‘La llevamos a la Primaria Mesilla donde interactuó con 300 pequeñines’, comentó Alberg. ‘Dejo que cualquier niño que quiera se le acerque. Por naturaleza, es una perra juguetona y amable. Pero sabe cuándo es hora de ir a trabajar, y es muy profesional en ese aspecto’.Como se prevé en una de las cláusulas para el donativo/subsidio, Mesilla no paga costos de manutención y cuidado de Aspen. La perra vive con Alberg y su familia, y ellos pagan por toda la comida, baños y cuidados médicos que la perra pueda requerir.Al terminar el programa de cinco años de State Farm, Alberg tendría las opciones de jubilar a Aspen y mantenerla como la perra de la familia, o continuar recertificándola para que pueda seguir ayudando como perra bombera.Además de ser el encargado de Aspen, Alberg también está enfocado en las operaciones y la administración del Departamento de Marshals de Mesilla de siete miembros. En esa nueva posición en la que lleva poco más de siete semanas, Alberg ya ha comenzado a realizar algunos cambios dentro del departamento.‘Tuve suerte porque ya conocía al personal que estaba aquí’, comentó. ‘Queremos incrementar nuestros servicios para nuestros habitantes y ofrecerles tantos como podamos. Hemos estado hablando estas semanas y queremos proponer estrategias que permitan abordar un montón de asuntos.‘Hemos reorganizado la estructura de rangos dentro del departamento. Queremos reorientar nuestro puesto de oficial de Recursos Escolares para que también sea un recurso de investigación. Además necesitamos ver el control de animales...y seguridad del tráfico es un gran asunto a tratar para mí. Hemos tenido muchas quejas de exceso de velocidad para un pueblo pequeño como el nuestro’.Alberg también espera que el Departamento de Marshals de Mesilla pueda recibir acreditación. Y desea explorar opciones y oportunidades para ampliar el servicio a habitantes del pueblo y otros que usan o necesitan del Departamento de Marshals. Ya se terminaron las renovaciones recientes al edificio de Seguridad Pública de Mesilla, y ahora el personal de los departamentos de bomberos y de marshals ha comenzado a reubicarse en el muy mejorado edificio.El edificio de Seguridad Pública aún no está abierto al público, pero Barraza espera poder conducir una dedicación y una inauguración en enero o febrero.Alberg tiene visiones de que personal –de medio tiempo o voluntarios– podría proporcionar un servicio mejorado a los habitantes o a cualquiera que busque reportes de la Policía u otro documento público del Departamento de Marshals, o programar citas para reunirse con Alberg u otros oficiales.Con la aprobación reciente de los administradores del fideicomiso, se creará la función de oficial de estándares profesionales en el Departamento de Marshals. Pero debido a la limitación de fondos y preocupaciones sobre el presupuesto, Alberg comentó que la nueva función no implica crear un nuevo puesto en el Departamento de Marshals sino que se ofrecerá a algún voluntario o asignará a un oficial.‘Estoy emocionada de tener un oficial de estándares profesionales’, exclamó Barraza. ‘Nuestros habitantes deberían tener la confianza de que el Departamento de Marshals está operando con la mayor forma de integridad. Esto nos deberá permitir lograrlo, y estoy ansiosa de ver que el marshal proceda con ello.

