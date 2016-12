Hacen larga fila en El Paso para comprar tamales

Con más de 33 años de servicio a la comunidad, el local de Tamales Lupita continua siendo uno de los lugares más icónicos de la ciudad de El Paso, en especial durante las fiestas decembrinas cuando preparan miles de tamales para satisfacer el antojo navideño.El establecimiento, ubicado en la calle 6860 Doniphan, abrió sus puertas desde las tempranas horas del día, con el fin de complacer las demandas de los compradores que hicieron fila desde las 6 de la mañana.“La preparación siempre ha sido la misma, pero eso sí cada año el negocio va para arriba, cada año hay más negocio y la gente cada año se porta muy bien, ya que a veces tienen que esperar una o dos horas por la demanda”, dijo Mundo Carrillo, dueño de Tamales Lupita.Don Carrillo calcula que a lo largo del mes de diciembre, su equipo entero prepara alrededor de 20 mil docenas de tamales o 240 mil tamales. Y mediante una investigación de gustos determinó que el tamal de queso es el favorito de la comunidad en el 2016.“El de queso le ha quitado mucho negocio al tamal de pollo, por que muchas veces la gente no come carne y por eso notros preparamos el tamal de queso con otra manteca y sale mucho mejor”, además de gustos, Carrillo explicó que la clientela se esta diversificando más cada año.Ya que no solo han contado con clientes de diversas partes de la ciudad, sino también de otros estados circundantes e incluso clientela de California que dentro de sus viajes, programan una visita sin falta a Tamales Lupita.Las largas filas no parecían afectar mucho el ánimo de los compradores, ya que se encontraban ansiosos por procurar sus tamales para noche buena y navidad, entendiendo que las largas filas son parte de la tradición.“Año tras año venimos aquí por los tamales, es una tradición. No solo por los tamales, sino por carnitas y colitas de pavo. Cada año vemos la misma fila que llega hasta la esquina. Le recomiendo a la gente que sea paciente por que valdrá la pena” dijo Rosemary Ramírez, que visitó desde el lado noreste de la ciudad con su hija para comprar los tamales de nochebuena.

