Inician operativo de seguridad vial

La Policía inició anoche un operativo de seguridad pública en las carreteras de El Paso para evitar tragedias por el exceso de velocidad o el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias.La división conocida como DWI Task Force, identificará y detendrá a conductores que conduzcan por encima del límite tolerado de consumo de alcohol. Las detenciones muchas veces inician después de que el patrullero para a un conductor por exceso de velocidad, no traer puesto el cinturón de seguridad, invadir carriles súbitamente o no darse cuenta que viaja con las luces apagadas o con los faroles ‘altos’.De ahí en delante, si el oficial detecta aliento alcohólico, latas de cerveza vacías en el auto, dificultad para expresarse o falta de concentración por parte del conductor, lo que procede es una prueba de sobriedad. Esta puede consistir en ejercicios al lado de la carretera para medir el control físico de la persona o una prueba de aliento con el alcoholímetro. Si el guiador se niega a ambas, el policía puede solicitar una orden rápida de un juez, para inclusive hacer pruebas de sangre.De acuerdo con la ley en Texas, es ilegal que una persona con una concentración de alcohol en la sangre o el aliento de .08 grados o más maneje un vehículo. Algunas personas pueden llegar a este límite con una o dos bebidas alcohólicas, dependiendo de la bebida o el tamaño del cuerpo de quien la consuma, así como de factores genéticos.Más de mil personas en Texas mueren cada año en choques relacionados con el alcohol, y el costo de una multa de manejar en estado de ebriedad (DWI) en Texas varía de acuerdo a las condiciones.Un arresto por DWI incluir el costo de fianza 2 mil 500 dólares, una multa de 2 mil, visitas de libertad condicional mil 400. Pagarle a un abogado varía de 5 mil a 9 mil dólares, y el costos de remolque del vehículo es de 170 dólares. Si a eso se le añaden los costos de tribunales, el costo de un DWI puede alcanzar los 17 mil dólares.La Policía de El Paso le recuerda a la comunidad que durante las fiestas de fin de año que si van a beber, que no manejen y preparen un plan antes de ir a una fiesta. Designe a un conductor, llame a un taxi, llame a un amigo, o llame al (915) 212-7777 (Sun City Cab).

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.