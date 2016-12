Texano acusado de 2 homicidios no luchará contra extradición

Glenwood Springs, Colorado– Un hombre del que se sospecha mató a su esposa y a su pequeño hijo en Texas, tranquilamente les dijo a los oficiales durante una revisión de tránsito en Colorado que iba a tener una “larga semana” porque su esposa e hijo habían sido asesinados y lo culpaban a él, de acuerdo a los reportes policíacos que fueron entregados en relación con el caso.Craig Vandewege de 35 años, fue detenido el viernes en Glenwood Springs, un resort de Colorado, y está pendiente su extradición a Texas para que enfrente cargos, aunque no planea luchar contra el proceso de regresarlo a ese lugar, dijo su abogada, Leslie Barrows.La Policía informó que él llamó al 911 el 15 de diciembre en Fort Worth, Texas, para reportar que había llegado a casa después de trabajar y encontró muertos a su esposa, Shanna Riddle Vandewage, y a su hijo Diederik de 3 meses de nacido.Reportes de la policía de Colorado manifiestan que Vandewege generó sospechas después que la Policía dijo que le había pedido prestado el teléfono a un empleado de 7-Eleven y fue escuchado hablar acerca del homicidio.El empleado llamó al 911 y cuando la policía lo detuvo por manejar a exceso de velocidad, tranquilamente y sin ninguna emoción les dijo que su esposa e hijo habían sido asesinados, según el reporte.Vandewege tenía en su poder dos pistolas con sus fundas y un rifle en el asiento trasero de su auto.También les dijo a los oficiales que su familia se había mudado de Denver a principios de este año y que había regresado a Colorado para enterrarlos.Sin embargo, Vandewege también comentó que estaba en camino a Las Vegas porque había escuchado que tres sospechosos habían sido arrestados por la muerte de su esposa e hijo, agregó el reporte.Oficiales de Glenwood Springs decidieron arrestarlo por no tener seguro y manejar a exceso de velocidad, creyendo que podría representar una amenaza para la seguridad pública en su estado ya que “llevaba numerosas armas cargadas”.Posteriormente, estaba a punto de ser liberado cuando el Departamento de Policía de Glenwood Springs recibió de Fort Worth una orden de arresto en su contra, como sospechoso de homicidio.Vandewege le comentó a un compañero de trabajo antes de los asesinatos que estaba tomando un nuevo medicamento que lo hacía escuchar voces y le decían que asesinara a personas y que una de ellas le dijo que debería matar a su esposa, que en ese entonces estaba embarazada, empujándola de las escaleras, según reportó el periódico The Fort Worth Star-Telegram, citando un reporte policíaco.Barrows no se refirió directamente a los alegatos en contra de Vandewege pero dijo que ella y otros abogados iniciaron “su propia investigación independiente sobre las muertes de Shanna y Diederik”.Autoridades también encontraron una cuarta arma y municiones en el auto de Vandewege.

