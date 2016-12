Demócratas van por defensa de la salud

Donald J. Trump ganó la presidencia, y los republicanos mantuvieron las mayorías en el Congreso, debido a victorias abrumadoras en ciudades chicas, suburbios externos y condados rurales. Sin embargo, el presidente electo y los republicanos están empeñados en dar golpes a la tela social y los apoyos económicos de esas mismas comunidades. Junto con el representante Tom Price, el nominado por Trump para secretario de salud y servicios humanos, los republicanos en el Congreso dicen que quieren moverse rápido para revolucionar todo tipo de gasto federal en seguros de salud, usando procedimientos especiales que requieren solamente 51 votos en el Senado.Al Congreso se le pedirá no solamente reducir los impuestos que los negocios y los ricos pagan para financiar los beneficios de Obamacare para 20 a 30 millones de estadounidenses de bajos y medianos ingresos; los líderes republicanos también planean reducir el compromiso federal con Medicaid, dando a los estados la autoridad de reducir este programa de cuidados de la salud para los pobres y los adultos mayores.Y los republicanos de la Cámara, dirigidos por su representante Paul D. Ryan, parecen determinados a abolir el tradicional seguro de Medicare para los jubilados y sustituirlo con “vales para primas”, lo cual dejaría a los estadounidenses mayores a merced de los mercados privados de seguros y los haría pagar más por su cuidado.Aquellos que votaron por Trump recibirán un golpe particularmente duro si al menos parte de esta agenda de barrido llega a término.Los conservadores a menudo señalan a los negros e hispanos pobres como los principales beneficiados de los programas federales de seguros de salud. Pero esa retórica ensombrece la enorme importancia de los subsidios de Medicaid, Medicare y Obamacare para los estadounidenses blancos que se encuentran batallando económicamente en pequeñas ciudades y áreas rurales. En Pennsylvania, donde Trump venció por muy poco a Hillary Clinton con un abrumador apoyo afuera de las grandes ciudades, cerca del 17 por ciento de los habitantes tiene 65 años o más, arriba del promedio nacional. Mientras tanto, aproximadamente un 16 por ciento de los pensilvanos se beneficia de Medicare, y un 18 por ciento de Medicaid.Con el grueso de Medicaid yendo hacia los adultos mayores y los discapacitados, ese programa es el subsidio federal más grande que fluye al estado de la piedra angular.Este es también el caso en otros estados, lo cual se traduce en que muchos simpatizantes de Trump de áreas rurales y pequeñas ciudades podrían descubrir pronto que “Haz Grande a Estados Unidos Nuevamente” significa acelerar el declive económico y la devastación social.Trump muestra poco entendimiento de la compleja interdependencia entre los subsidios y las reglas del sistema de cuidados a la salud, y probablemente no tiene idea de que los impuestos federales colectados de los estados liberales como California, Massachusetts y Nueva York subsidian fuertemente servicios vitales de salud, negocios y beneficios familiares en los mismos lugares que tan ampliamente lo apoyaron. Al delegar los planes de grandes recortes en el sistema de salud a congresistas republicanos de la extrema derecha, estará lastimando su propia base.Derogar la Ley de Cuidado Médico Accesible también le pegaría duro a Pennsylvania. Bajo esa ley, unos 468 mil pensilvanos obtuvieron cobertura de Medicaid en agosto de 2016, y otros 439 mil compraron cobertura en el mercado de Obamacare, con más de tres cuartas partes de esa gente obteniendo créditos de impuestos promediando 251 dólares al mes. El cuidado médico a menudo es escaso en áreas no urbanas, y los proveedores que existen dependen de programas federales de seguros que ayudan a muchos pacientes a pagar por la atención médica. Si se legalizan los recortes de los republicanos radicales a las contribuciones federales al seguro médico, los hospitales de Pennsylvania y los negocios de salud médica perderán ingresos vitales, dejando a muchos pensilvanos de bajos ingresos y enfermos en riesgo de perder acceso al cuidado médico.¿Pero sufrirá repercusiones Trump si el Congreso Republicano continúa con sus planes? Sus cambios propuestos no son populares “ incluyendo el abolir la Ley de Cuidados Médicos Accesibles, lo cual solo lo apoya uno de cada cuatro estadounidenses” y eliminar los beneficios normalmente produce ira en los grupos afectados. Pero el castigo político no será automático, porque los demócratas actualmente tienen muy poca presencia organizada fuera de las áreas urbanas. Las ciudades pequeñas y las áreas rurales están abrumadoramente representadas en el Congreso y capitolios estatales por los republicanos, quienes harán todo lo que puedan para sacudirse la culpa.Para el Partido Demócrata, el inminente ataque republicano a los seguros de salud pública representa una inmensa oportunidad política. Pero para aprovecharla, el partido debe incrementar sus comités estatales y dar prioridad a activar voluntarios simpatizantes en todas partes hacer que la gente escriba mensajes a los periódicos locales y sitios de redes sociales, e ir a hospitales, proveedores de cuidados médicos y organizaciones no lucrativas para levantar la voz respecto de las pérdidas que los republicanos están causando. Aun si los demócratas no pueden pronto ganar mayorías inmediatas fuera de su base urbana, deben estar involucrados activamente en las comunidades dañadas por las falsas promesas de campaña del señor Trump.Los demócratas no pueden limitarse a defender el Medicare; deben una y otra vez señalar de manera ruidosa que abolir Obamacare significa eliminar los impuestos que subsidian la salud médica para la gente de escasos y medianos ingresos. Ese gigantesco recorte de impuestos inmediato a los ricos llevaría a la desaparición de los seguros médicos subsidiados para millones de estadounidenses menos afortunados en comunidades rurales, suburbanas y urbanas. Proclamar esta verdad podría ayudar a los demócratas a ganar la atención de muchos que votaron por Trump. Pero aún falta ver si el partido puede con el reto de hacer presencia en todos lados.--Theda Skocpol es profesora de Gobierno y Sociología en Harvard y directora de la Red de Estrategia de Intelectuales.