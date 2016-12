Policía debe mostar que arresto no fue por cuestión racial: abogado

Dallas, Texas — El abogado de una mujer afroamericana que fue vista en un video siendo lanzada al suelo y arrestada por un oficial caucásico, dijo este viernes que la policía debe demostrar que las acciones del oficial no fueron motivadas racialmente.El abogado S. Lee Merritt dijo que la policía de Fort Worth y de todo el país ha demostrado un “comportamiento discriminatorio” contra la minorías.Le dijo a Associated Press que su clienta, Jacqueline Craig, en este momento no está considerando entablar una demanda federal de derechos civiles en contra de la policía.Quiere que el oficial de Fort Worth sea despedido y sean tomadas otras acciones por las autoridades, dijo Merritt.“Todo lo que se hizo ese día fue incorrecto”, aseguró.El oficial, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, atendió una llamada en donde le reportaron que Craig estaba discutiendo con un hombre, de quien dijo había confrontado físicamente a su hijo de 7 años por tirar basura.En un video tomado por un teléfono celular sobre el incidente que ocurrió el miércoles, se escucha s Craig diciéndole al oficial que el hombre “agarró y trató de asfixiar a su hijo”.El oficial tuvo una conversación con Craig que rápidamente fue escalando. Le preguntó por qué no le enseñó a su hijo a no tirar basura.Craig comentó que independientemente de que el niño hubiera tirado basura, el hombre no tenía el derecho de “ponerle las manos encima”. El oficial preguntó “¿Por qué no?”.Una de las hijas de Craig trató de llevarse a su madre, pero el oficial aventó al suelo a la mujer y a la adolescente. Apuntó una pistola que lanza descargas eléctricas hacia la espalda de Craig y luego hacia su hija, cuando trató de acercarse.Craig, su hija y una segunda hija que intervino fueron arrestadas y acusadas de conducta desordenada.Las tres salieron de la cárcel y están de regreso en casa.El video de la confrontación fue publicado en Facebook y ha sido visto en más de 2.5 millones de ocasiones.El oficial permitió que la situación fuera escalando, dijo Merritt, y no entregó el reporte del reclamo de Craig de que su vecino acosó a su hijo.