Disminuye juez condena a pollera 'arrepentida'

Una mujer paseña convicta por su rol en una banda de traficantes de humanos conmovió al juez con historia de sufrimiento personal y solo fue condenada a tres años de libertad condicional, esta semana en la Corte Federal de El Paso.Adriana Betancourt se declaró culpable de conspiración para transportar indocumentados y del hecho de transportar indocumentados; su trabajo consistía en trasladar a personas que recién habían cruzado la frontera sin autorización y llevarlas en un vehículo a una casa de seguridad operada por una organización de ‘polleros’.La banda resguardaba a cuando menos 12 indocumentados. Otros miembros de la organización se encuentran bajo proceso penal.Cuando el juez David Guaderrama, le dio la palabra a Betancourt en su audiencia de sentencia, ésta dijo estar “arrepentida” y llorando pedía otra oportunidad.“Sé que lo que hice estaba mal, lastimé a mi familia y me lastimé a mí misma, pero quiero reparar ese daño y le prometo que lo no lo volveré a hacer”, expresó Betancourt.La fiscal Rose Whyte, quien lleva el caso contra la banda de polleros, señaló que Betancourt en todo momento supo en lo que estaba “metida” recibió dinero por sus “servicios”.María Ramírez, la abogada defensora, recalcó que su clienta estaba desorientada, ya que tuvo que ser criada por su hermana mayor ya que cuando ella era adolescente, ambos padres estuvieron presos, pero no se dijeron los motivos.“Ella (Betancourt) tuvo una vida difícil, porque tuvo que crecer sin padres y eso la convirtió en un blanco fácil para las malas compañías”, manifestó Ramírez.Recalcó que Betancourt era “madre y padre” de cuatro niños, además de ser ella quien actualmente cuida de sus padres enfermos.“Los niños son muy pequeños y necesitan a su madre para que la historia de ella no se vuelva a repetir, además ella se encarga de su padre que está paralizado del lado izquierdo y su madre está siendo tratada porque podría tener cáncer”, enfatizó la abogada.Por último Betancourt pidió al juez como “regalo” poder pasar navidad con sus hijos y sus padres.“Si usted considera que merezco ir a la cárcel, yo lo acepto solo le pediría poder pasar una ultima navidad al lado de mi familia”, agregó.

