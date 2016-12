Abarrotan comercios por compras de última hora

Un día antes de la víspera de Navidad, los centros comerciales, tiendas departamentales y supermercados de El Paso lucieron abarrotados con compradores de último minuto.Y es que según la revista especializada Consumer Reports, el 23 de diciembre es el día comercial más concurrido del año.En el 2015, los estadounidenses gastaron mil millones de dólares en esa fecha y de acuerdo con esa misma encuesta, una de cada tres personas visitará un centro comercial.Varios supermercados locales informaban a sus clientes que los pavos para la cena de noche buena se habían terminado, y no habría surtido hasta después de Navidad, o en algunos tipos de aves, hasta enero.“Vengo de Albertson’s porque me dijeron que ahí si había pavos, pero ya no hay. Desde ayer en la tarde ando buscando en las otras tiendas, ya fui a Wal-Mart y tampoco”, dijo Luz María Frías, residente del Este de El Paso.Los platillos principales, tales como los pavos, jamón, piernas de cerdo y brisket, se agotaron rápidamente, según trabajadores de carnicerías y supermercados.“Lo que se acaba luego luego son los pavos y el trozo de brisket. Ahí anda la gente buscándolos un día antes o ese mismo día”, dijo Vicente Salcedo, trabajador de una carnicería local.Mientras tanto, en el estacionamiento de uno de los centros comerciales más visitados de la ciudad, las personas dijeron esperar de 20 a 25 minutos para encontrar un lugar.“Ya he hecho más de cinco o seis vueltas y nada, no hay estacionamiento, sigue uno a la gente para agarrar el lugar que se desocupa pero siempre hay un carro esperando”, dijo Francisco Estadillo, comprador proveniente de Ciudad Juárez.De acuerdo a un estudio hecho por Gallup.com, a nivel nacional los compradores dijeron que tenían en mente gastar esta Navidad un promedio de 752 dólares, a comparación del 2015 son 78 dólares menos, ya que el año anterior el promedio reportado por los consumidores fue de 830 dólares.“Vine a comprar dos regalos que me faltaron, y ya. Son para mi mamá y para mi tía, y pues he gastado en total alrededor de 500 dólares en regalos para toda la familia”, dijo la señora Inés Gutiérrez, residente del Oeste de El Paso.“Voy a comprar unos regalos porque va a venir la familia de mi esposo, no sabíamos que iban a llegar por eso andamos acá, pero sí, solo son tres o cuatro regalos los que nos faltan”, dijo Alma Urquiza, residente de la ciudad de Socorro.Los compradores solo se apreciaban con una o dos bolsas, para realizar las llamadas ‘compras de emergencia’ o de ‘último minuto’.“La gente que compra algo hoy es porque olvidó uno o dos regalos, la mayoría ya tiene casi todo, tienen que comprar algo para la esposa o los niños. Es una locura comprar ahorita”, dijo Sean Woods, locatario de un módulo en Cielo Vista Mall.La fila para tomarse una foto del recuerdo con Santa Claus también sobresalía por ser más larga de lo habitual.Miles de paseños se encuentran ya listos para festejar en familia y convivir esta Navidad.