Presidente para los ricos

A la semana siguiente el presidente Obama declaró que tenía la certeza de que Trump era “sincero” en su promesa de ser el presidente para todos los estadounidenses, y el fin de semana, en su última conferencia de prensa del año, el presidente una vez más fue conciliatorio.Los líderes mundiales también han tenido gestos de reconocimiento. Poco después de la elección, Ban Ki-Moon “secretario general de la ONU” predijo que Trump cambiaría su perspectiva sobre el cambio climático, y un dignatario clave en una reunión grande de la ONU sobre el clima en Marraquech, Marruecos, hizo una declaración similar.“Por muchos meses hemos escuchado al candidato Trump. Hoy tenemos que lidiar con el presidente Trump”, me dijo el ministro de medio ambiente de Marruecos, Hakima El Haité días después de la elección. “Esas son dos personalidades”.Ya tan pronto ese optimismo se aprecia infundado.Desde que fue electo presidente, Trump ha anunciado una deportación masiva de inmigrantes. Además ha seleccionado a un gabinete de casi puros blancos, la mayoría hombres, y la mayoría dirigentes de negocios; en otras palabras, un gabinete que se parece mucho a él.Eso no es populismo; es favoritismo. Y está proliferando, aun antes del día de la inauguración.Después de ganarse a los trabajadores asalariados del centro de Estados Unidos con promesas de restaurar su decadente calidad de vida, por ejemplo, eligió a un director ejecutivo (CEO) para que esté al frente de su Departamento de Empleo. Su nominado ha sido abierto en su oposición a los incrementos del salario mínimo. Y Trump quiere a un hombre al que una vez le negaron una magistratura federal sobre acusaciones de racismo para que dirija el Departamento de Justicia.Pero quizá el mejor barómetro hasta ahora de si Trump realmente será el presidente de todos es su abordaje del cambio climático, el cual ha surgido como un área de preocupación abrumadora entre los estadounidenses, y la cual, en las décadas futuras, transformará el terreno fiscal y político alrededor del mundo.Puede no calificar en la cima de la lista de prioridades de la gente rara vez lo hace. Pero el clima, y en particular la energía renovable, han surgido como temas donde el rencor partidista se ve cada vez más anticuado.La preocupación sobre el cambio climático va en su octavo año a la alza, de acuerdo con la encuesta más reciente de Gallup, con un 64 por ciento de los encuestados diciendo que se preocupan “mucho” o “suficiente” acerca del calentamiento global. Ahora cerca de dos tercios de los estadounidenses opinan que los humanos son los responsables, y aunque el porcentaje de gente que piensa que el clima creará una seria amenaza en su vida ha reducido ligeramente, el número aún está muy por encima de la mitad de la población.Pero olvide lo de ser el presidente para todos los estadounidenses: Trump ni siquiera está representando adecuadamente los intereses de su propio partido. La mayoría de los republicanos ahora piensan que el clima está cambiando y que los hombres tienen que ver en eso, de acuerdo con una encuesta reciente realizada por entrevistadores republicanos. Mitt Romney, el precandidato más recientemente nominado antes de Trump, ha ido más allá diciendo que debemos hacer algo al respecto.La débil esperanza que se engendró por una reunión pronta con Al Gore y las declaraciones de Trump de que mantendría una “mente abierta” sobre acuerdos internacionales del clima, fue abruptamente destrozada la semana pasada conforme procedió a develar lo que parece ser el gabinete más hostil al clima en la historia reciente.Y aun antes de que se publicara el anuncio de los nombramientos de su gabinete, el republicano de Iowa, Chuck Grassley, estaba proclamando que Trump eliminaría un crédito de impuestos para la producción de energía eólica “sobre mi cadáver”. Y al menos parte de la incredulidad expresada respecto a las últimas elecciones de Trump para su gabinete han venido desde su propio partido incluyendo la de un republicano ex administrador de la Agencia de Protección al Ambiente.Además está el hecho de que Trump ni siquiera ganó con la mayoría de los votos en Estados Unidos. Luego de hacer campaña con la idea de que el sistema electoral estadounidense está arreglado, allá cuando pensaba que estaba arreglado a favor de Hillary Clinton, ahora está alegando exactamente lo opuesto: en un mitin del sábado en Alabama, se refirió al Colegio Electoral como “genial”.Lo que cambió, por supuesto, fue quien se benefició del sistema. Ahora que está claro que el anticuado sistema lo beneficia a él, le encanta.Lo mismo es verdad de sus alegatos de que los piratas rusos habían influido el resultado de las elecciones presidenciales. Hace dos años Trump declaró que la piratería rusa era un “gran problema”. Pero ahora que parece haberlo beneficiado, dice que los alegatos de que Rusia jugó un papel en la elección son “ridículos”.Los dignatarios extranjeros como Haité no deberían esperar mucho, especialmente en lo que se refiere a cooperación internacional. Trump no va a ser el presidente de todos los estadounidenses. Será el presidente de los hombres blancos y ricos como él.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.