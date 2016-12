Infiltran red de tráfico de cocaína a Chicago

[email protected]

Tres paseños fueron acusados ayer de trabajar como el enlace entre un cártel de tráfico de drogas con sede en Guadalajara, y expendedores en Chicago, Illinois.Los tres cabecillas de la organización Torres-Magaña, la cual recibía droga de México, la almacenaba antes de ser enviada a Chicago y luego se encargaba de enviar las ganancias a México, comparecieron ante un juez federal en El Paso.Según los fiscales, José Guadalupe Torres Magaña, de 55 años, Patricia Torres, de 56 y Alfonso Govea, de 32, tenían a su cargo armar la logística del transporte de la droga al interior de EU.Jason Grijalva, agente a cargo de la investigación, testificó que los acusados contrataron sin saberlo a un agente encubierto para transportar la droga de El Paso a Chicago.“Ellos son las personas a las que investigamos y posteriormente detuvimos”, respondió Grijalva cuando una fiscal le preguntó si los indiciados presentes en la sala del juez eran esas personas.Mientras Grijalva relataba el operativo para detener a los cabecillas de esta “peligrosa” banda, Torres decía en voz alta que el agente era un “mentiroso” y hacia muecas en señal de desagrado.Mientras que Govea, quien resultó ser hijo de Torres e hijastro de Torres Magaña observa a la fiscal y guardaba silencio por orden de su abogado.De acuerdo con Grijalva, las investigaciones contra los acusados comenzaron desde abril de 2014, pero no fue hasta 2015 que un primer agente encubierto hizo contacto con ellos.Pero al no ser contratado por “los Torres”, Grijalva comentó que los agentes a su cargo esperaron un tiempo prudente para volver a intentar meterse a la organización.Tuvo que pasar poco más de un año para que con la ayuda de un “informante” los agentes federales pudieran infiltrarse en dicho cártel, utilizando a un segundo agente encubierto.Todo comenzó el 9 de noviembre, cuando el agente encubierto contactó a uno de los miembros del esta organización que buscaba un camión para transportar cocaína de El Paso a Chicago.Seis días después del primer acercamiento, el miembro del cártel volvió a contactar al agente diciendo que los “jefes” querían discutir a fondo la “transportación de la mercancía”.El agente accedió a reunirse con Torres-Magaña y Torres en el Starbucks ubicado en el 6094 de la calle Montana. Una vez en el lugar, los arrestados y el agente discutieron sobre el pago por transportar la droga, el cual seria de mil dólares por kilogramo de cocaína.Según los documentos, Torres-Magaña “subió” el pago y ofreció al agente mil 300 dólares por kilo, si el agente aceptaba llevar la droga a Chicago y regresar a El Paso con el dinero de la venta, trabajo que el oficial encubierto haría cada 15 días.Cuando el agente aceptó el trato, pidió a Torres-Magaña un deposito por adelantado, a lo que el acusado respondió que “tenían que confiar uno en el otro” ya que él le estaba confiando su “mercancía”.Como muestra de “confianza” el 21 de noviembre, Torres-Magaña le llamó al agente diciéndole que quería presentarle a su Govea, quien resultó ser el dueño del bar Pint and Peanunt, ubicado en el 518 West San Antonio.Durante la llamada, Torres Magaña le dijo al agente que estaría “listo para la fiesta con seis botellas”, lo que según las autoridades era un código para decir que tendría seis kilos de cocaína.Para el 23 de noviembre, el agente se reunió con Torres Magaña, Govea y Torres en el centro comercial Bassett Place para discutir en lugar en el que se recogería la droga.Cinco días después, el 28 de noviembre el agente volvió a reunirse con Govea en el centro comercial, donde el detenido dejo una caja con 8.2 kilos de cocaína en el vehículo del agente, misma que con ayuda de agentes de la Policía de Chicago fue entregada a los socios de Torres-Magaña.El 29 de noviembre, el agente se reunió con Torres-Magaña y Torres en la cuadra 1700 de la calle North Zaragoza para recibir “su pago” por llevar la droga. En esa reunión, los detenidos le dijeron al oficial en los futuros traslados estaría llevando entre 30 y 40 kilos de cocaína.El 1 de diciembre, el agente encubierto iba a entregar poco más de ocho kilos de cocaína en un Dunkin Donunts en Melrose Park, Illinois, pero Torres-Magaña y Torres le dijeron al agente que ellos viajarían a Chicago para arreglar la entrega.El 5 de diciembre, el agente volvió a reunirse con Govea, en el Starbucks de la Monta, donde le pagaron 5 mil dólares por su “trabajo”.Mientras Govea le pagaba al agente, en Chicago, los acusados le entregaban a Omar Cuevas Medina 8.2 kilos de cocaína en un McDonald’s de aquella ciudad.Luego de la entrega, Cuevas Medina fue detenido por la Policía por no utilizar la direccional al dar vuelta. Al revisar el vehículo, los oficiales encontraron la droga.Luego de que la droga no llegara a su destino, el agente encubierto comenzó a recibir llamadas donde lo amenazaban con secuestrarlo y matarlo.El 13 de diciembre, el agente recibió una llamada de un hombre de Guadalajara, quien le dijo que la “mercancía” no había llegado y que si no aparecía su familia “pagaría las consecuencias”.De acuerdo con el hombre, la organización tenía “bastante poder” para matarlo a él (agente) y su familia y que el hecho de que estuvieran en Estados Unidos no quería decir que estaban a salvo y agregó que si ese “problema” no se revolvía lo antes posible, comenzaría a matar gente.Finalmente Torres-Magaña y Torres fueron arrestados el 16 de diciembre en una gasolinera Valero en Socorro Texas, mientas que Govea fue detenido horas más tarde en el Este de El Paso.