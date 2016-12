Pasarán Navidad con ‘segunda’ familia

Ante el abandono o pérdida de sus familiares, cientos de adultos mayores pasarán la Navidad con una segunda familia formada en los diversos centros de atención donde personas de la tercera edad reciben cuidados durante todo el año.Y es que en estas corporaciones privadas han encontrado el amor, amistad y compañía que por diversos motivos han perdido a lo largo de sus vidas.Las casas de cuidados se han convertido así en el lugar perfecto donde estas personas, en su mayoría de origen mexicano, pasan sus últimos días en un ambiente cálido.“Aquí uno se la pasa bien, platicando nuestras experiencias con los amigos y conociendo nuevas amistades. Es como si fuera nuestra casa”, dijo Gustavo Vázquez, originario de Sinaloa, México y quien llego a Estados Unidos en la era de los braceros.“Fui mojado, luego residente y ahora ciudadano. Ya me quede aquí y a México solo voy de visita”, expresó visiblemente nostálgico el ahora pensionado y residente del Segundo Barrio.Él, al igual que decenas de personas de la tercera edad disfruta de la convivencia de sus compañeros, hombres y mujeres, que acuden al centro diariamente. “En estas épocas hay tristeza en ellos, depresión porque recuerdan cuando tenían una familia y ahora se deprimen al estar solos”, dijo Maribel Araiza, directora de San Antonio Adult Day Care, ubicado en la zona Sur de El Paso.Agregó que el trabajar con ellos es un privilegio porque les permiten ser parte de sus vidas y su cometido es darles aliento con pláticas y organización de actividades recreativas.“Se entristecen porque los hijos ya no vienen a verlos y nosotros tratamos de darles diversión para que la pasen bien y olviden un poco sus tristezas y depresión”.Manifestó que este viernes organizaron la tradicional posada en la que habrá números musicales, juegos, regalos y hasta un baile.Dentro del grupo se dijo hay personas como Gustavo que con su experiencia y filosofía de la vida hacen placentera la estancia de los adultos mayores.“A mí me gusta hacer amigos siempre y le brindo la mano al amigo y al desconocido”, dijo Gustavo Vázquez, quien durante la posada será el encargado de dar el mensaje navideño.

