Transporte, un riesgo para inmigrantes

Little Rock, Arkansas— José Rangel Chávez y 18 trabajadores mexicanos invitados iban dormitando en un autobús que iba a toda velocidad por la Carretera Interestatal 40 bajo una lluvia ligera.Después de estar nueve meses fuera de casa, este hombre de 22 años estaba a punto de concluir un viaje redondo de casi 5 mil millas.Se encontraban justo al norte de Little Rock, Arkansas, aproximadamente a mediodía de un difícil trayecto hacia la frontera, cuando el autobús chocó contra el soporte de un puente de concreto, quedando sin techo, como si se hubiera abierto una lata de sardinas.Chávez y cinco más murieron, otros siete trabajadores resultaron severamente lesionados.El accidente ocurrió en noviembre del 2015 y fue el resultado de problemas crónicos dentro de la industria agrícola estadounidense que depende de un suministro confiable de trabajadores extranjeros a los que les pagan un bajo salario.Chávez y los demás formaban parte de una migración masiva anual que era posible en parte a un transporte garantizado gratuito y seguro que iba y venía diariamente de los campos, y al final de la temporada, los regresaba a casa con sus seres queridos.Pero para muchos, ese transporte no era ni gratuito ni seguro.Ha pasado más de medio siglo desde el peor accidente automovilístico fatal que ha habido en el país en donde murieron casi tres docenas de migrantes, un horror que los que están a favor de los jornaleros habían esperado que trajera reformas duraderas.Aunque debido a los huecos en la aplicación de la ley y en algunas actitudes que en algunos momentos han sido insensibles de parte de aquellos que contratan a los trabajadores y jornaleros que siguen viajando en vehículos sobrecargados, sin mantenimiento y que no están asegurados –usualmente conducidos por algún individuo que no tiene una licencia adecuada o que no cuenta con ese documento.AP detectó más de una docena de accidentes que dejaron por lo menos 38 muertos y casi 200 lesionados desde enero del 2015.Las muertes incluyeron a niños de 4 y 5 años, que viajaban con sus padres que eran trabajadores migrantes.Ante un panorama tan desalentador, es casi seguro que el conteo de AP fue significativamente menor.“Creo que desde hace 20 años existen más jornaleros que no están registrados, tampoco estuvieron bien asegurados y el transporte era inseguro”, comentó el abogado Greg Schell, subdirector de los Servicios Legales para los Migrantes del Sur.Una gran razón que él y otros aseguran es que en raras ocasiones pagan los que lucran mayormente de esta mano de obra barata. Por el contrario, son las familias de personas como José Chávez los que pierden.A cambio de atender a los animales del dueño de las tierras en una villa remota en las montañas, la familia Chávez tuvo que usar una cabaña de madera que se goteaba.José quería algo más para sus padres y hermanos, así que se contrató como jornalero en Estados Unidos.De los 1.1 millones de trabajadores del campo en Estados Unidos, el 71 por ciento son extranjeros, de acuerdo al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.Casi la mitad de los que reconocen que trabajan aquí ilegalmente.El empleador de Chávez, Vasquez Citrus & Hauling de Lake Placid, Florida, es uno de miles de personas que forman parte del programa federal de trabajadores invitados H-2 A.Además del salario de 11.56 dólares por hora, el contratista Juan Vásquez le proporcionaba a Chávez un cuarto, comida y crucialmente, la garantía de un transporte gratuito desde México y de regreso.Siempre que podía, Chávez sumisamente enviaba transferencias electrónicas de dinero a casa.Pero el 6 de noviembre del 2015, ocurrió la tragedia.Investigadores alegan que el autobús no estaba registrado en el Departamento del Trabajo –lo que significa que la empresa no estaba autorizada para usarlo para transportar a los trabajadores.El conductor no tenía una licencia comercial de manejo.Schell, quien estuvo ayudando a las familias de las víctimas, comentó que Vásquez debería tener un seguro de responsabilidad por unos 5 millones de dólares, pero sólo había adquirido uno por la quinta parte de esa cantidad.La política de compensación para los trabajadores de esa empresa no cubría el trayecto a casa.Dos años antes del accidente, Vasquez Citrus había recibido citatorios en 22 ocasiones por presuntas violaciones, desde conductores menores de edad hasta vehículos con llantas desgastadas, de acuerdo a la Administración Federal de Seguridad en los Automotores.En el 2007, el Departamento del Trabajo citó a Juan Vásquez por no proporcionar vehículos seguros, pero no le impusieron multas.Lori Flores, profesora de la Universidad Stony Brook, cataloga el aparato regulador como “un sistema de honor”.Y sólo cuando ocurren los accidentes es que las agencias se involucran”, dijo. “Aunque es demasiado tarde”.El 17 de septiembre de 1963, un autobús improvisado que trasladaba 58 trabajadores migrantes fue chocado por un tren de carga en las afueras de Chualar, California. Treinta y dos trabajadores murieron.Después de lo ocurrido en Chualar, el Congreso aprobó una ley que requería que los contratistas proporcionaran una prueba de que tenian un seguro de responsabilidad contra terceros y que los trabajadores le informaran acerca del lugar en donde vivían, los salarios y el transporte.Dos décadas después, los legisladores promulgaron el Decreto de Protección para los Trabajadores Migrantes y Jornaleros Temporales, MSPA por sus siglas en inglés, entre otros requisitos, exige que los empleadores agrícolas demuestren que el transporte está adecuadamente asegurado y reúne los estándares de seguridad.Más de 10 mil contratistas de mano de obra agrícola están registrados en el MSPA, aunque la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo tiene sólo 967 investigadores para vigilarlos, pero hay millones de negocios que están protegidos por las leyes.La falta de mano de obra, combinada con sanciones usualmente menores por infracciones, alienta a la gente a reducir el presupuesto, aseguran los activistas que están a favor de los jornaleros.“Uno termina ahorrando dinero, tan sólo pagando la multa y tratando a los trabajadores como algo desechable”, comentó Dawson Morton de la Fundación De Asistencia Legal y Rural de California.Los que transgreden la ley son “ayudados e inducidos” por el hecho de que la mayoría de los trabajadores tienen demasiado miedo de ser descartados o deportados como para quejarse, comentó Schell.Usualmente, un número récord de incumplimiento fueron descubiertos después del accidente.